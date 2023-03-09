В прошлом году чистая прибыль Сбера превысила 270 млрд рублей

Бизнес-модель, которой придерживался банк, показала свою эффективность и прошла новое испытание на прочность. Об этом говорится в комментариях главы банка к отчетности финорганизации, передают tass.ru. В материалах также указан объем собственных средств Сбербанка, который достиг 5,8 триллиона рублей. При этом достаточность базового капитала по группе возросла до 14,8%. Председатель правления Сбербанка сделал вывод, что такие показатели позволяют вернуться к вопросу о получении акционерами дивидендов за 2022 год.