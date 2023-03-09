В прошлом году чистая прибыль Сбера превысила 270 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Бизнес-модель, которой придерживался банк, показала свою эффективность и прошла новое испытание на прочность. Об этом говорится в комментариях главы банка к отчетности финорганизации, передают tass.ru. В материалах также указан объем собственных средств Сбербанка, который достиг 5,8 триллиона рублей. При этом достаточность базового капитала по группе возросла до 14,8%. Председатель правления Сбербанка сделал вывод, что такие показатели позволяют вернуться к вопросу о получении акционерами дивидендов за 2022 год.
Еще в феврале СМИ сообщали со ссылкой на замминистра финансов России Владимира Колычева, что владельцы акций Сбербанка получат дивиденды за прошлый год в размере не менее 50% от прибыли.
Напомним, что по итогам годового собрания акционеров Сбербанка было принято решение не производить выплаты дивидендов за 2021 год.