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Updated Сегодня, 14:01

В прошлом году чистая прибыль Сбера превысила 270 млрд рублей

9 марта 2023, 14:01
Сберу удалось достичь такого запаса прочности, чтобы вернуться к вопросу о выплате собственникам акций дивидендов за прошлый год. Об этом заявил председатель правления финорганизации Герман Греф.

Бизнес-модель, которой придерживался банк, показала свою эффективность и прошла новое испытание на прочность. Об этом говорится в комментариях главы банка к отчетности финорганизации, передают tass.ru. В материалах также указан объем собственных средств Сбербанка, который достиг 5,8 триллиона рублей. При этом достаточность базового капитала по группе возросла до 14,8%. Председатель правления Сбербанка сделал вывод, что такие показатели позволяют вернуться к вопросу о получении акционерами дивидендов за 2022 год.

Еще в феврале СМИ сообщали со ссылкой на замминистра финансов России Владимира Колычева, что владельцы акций Сбербанка получат дивиденды за прошлый год в размере не менее 50% от прибыли.

Напомним, что по итогам годового собрания акционеров Сбербанка было принято решение не производить выплаты дивидендов за 2021 год.

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