Тюменцы потратили в ресторанах за месяц 2,9 млрд рублей

В Тюмени вырос оборот общепита

Жители Тюменской области потратили в январе этого года в ресторанах и кафе более 2,9 миллиардов рублей. Это на 0,4% больше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года.

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