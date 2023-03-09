Тюменцы потратили в ресторанах за месяц 2,9 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
По данным Росстата, за 2022 год оборот общественного питания в Тюменской области достиг 34,1 миллиардов рублей, что составляет 104,9% к уровню 2021 года и выше, чем в среднем по России на 4,7%.
Между тем, сфера общепита в Тюмени сегодня испытывает ряд трудностей, связанных с дефицитом и подорожанием ряда продуктов. Рестораторам приходится менять технологические карты блюд и искать достойные альтернативы взамен ушедших брендов для того, чтобы сохранить существующие цены.