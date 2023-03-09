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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Тюменцы потратили в ресторанах за месяц 2,9 млрд рублей

9 марта 2023, 06:36
Фото: 1MI

В Тюмени вырос оборот общепита

Жители Тюменской области потратили в январе этого года в ресторанах и кафе более 2,9 миллиардов рублей. Это на 0,4% больше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года.
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Тюмень

По данным Росстата, за 2022 год оборот общественного питания в Тюменской области достиг 34,1 миллиардов рублей, что составляет 104,9% к уровню 2021 года и выше, чем в среднем по России на 4,7%.

Между тем, сфера общепита в Тюмени сегодня испытывает ряд трудностей, связанных с дефицитом и подорожанием ряда продуктов. Рестораторам приходится менять технологические карты блюд и искать достойные альтернативы взамен ушедших брендов для того, чтобы сохранить существующие цены.

Тюменские рестораны уходят в доставку из-за падения спроса
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#Общество#Новости тюмени#Заведения#Кафе#Рестораны#Доходы#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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