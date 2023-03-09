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Updated Сегодня, 04:54

Тюменские власти построят новый ж/д путь до Екатеринбурга

9 марта 2023, 04:51
Фото: 1MI

Из Тюмени в Екатеринбург протянут третий железнодорожный путь

Власти Тюменской области намерены в ближайшие 11 лет построить новый железнодорожный путь до Екатеринбурга. Соответствующие данные указаны в «Прогнозе социально-экономического развития Тюменской области на долгосрочный период до 2034 года», опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе отмечено, что запланировано развитие тюменского железнодорожного узла, строительство третьего электрифицированного железнодорожного пути на участке Екатеринбург — Тюмень (Транссиб), организация в регионе скоростных городских и пригородных железнодорожных перевозок.

Также в социально-экономическом прогнозе отмечено, что до 2034 года планируется реализация уже разработанного проекта по созданию в Тюмени магистралей непрерывного движения, реконструкция автомобильных дорог с увеличением полос движения до четырех на участках Тюмени — Ишим — Омск, Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, Тюмень — Курган.

Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области определилось с финансовым учреждением, готовым предоставить кредит на 2 миллиарда рублей для покрытия дефицита бюджета.

Тюменское правительство нашло банк, готовый предоставить кредит на 2 миллиарда рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Прогноз#Строительство#Железные дороги#Строительство дорог#Тюменская область#Екатеринбург#Свердловская область
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