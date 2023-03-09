Тюменские власти построят новый ж/д путь до Екатеринбурга

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Published Сегодня, 04:51
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В документе отмечено, что запланировано развитие тюменского железнодорожного узла, строительство третьего электрифицированного железнодорожного пути на участке Екатеринбург — Тюмень (Транссиб), организация в регионе скоростных городских и пригородных железнодорожных перевозок.
Также в социально-экономическом прогнозе отмечено, что до 2034 года планируется реализация уже разработанного проекта по созданию в Тюмени магистралей непрерывного движения, реконструкция автомобильных дорог с увеличением полос движения до четырех на участках Тюмени — Ишим — Омск, Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, Тюмень — Курган.
Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области определилось с финансовым учреждением, готовым предоставить кредит на 2 миллиарда рублей для покрытия дефицита бюджета.