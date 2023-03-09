Тюменские власти построят новый ж/д путь до Екатеринбурга

Также в социально-экономическом прогнозе отмечено, что до 2034 года планируется реализация уже разработанного проекта по созданию в Тюмени магистралей непрерывного движения, реконструкция автомобильных дорог с увеличением полос движения до четырех на участках Тюмени — Ишим — Омск, Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, Тюмень — Курган.