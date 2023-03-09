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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Тюменские налоговики массово банкротят строительные компании. Скрин

9 марта 2023, 12:35
Фото: 1MI

У фискалов появились налоговые претензии к тюменским строительным компаниям

По данным картотеки арбитражных дел, МИФНС № 14 по Тюменской области подала множество исков на банкротство строительных компаний Тюмени. Седьмого марта в их число вошли ООО «Прагма», ООО «Грантпром» и ООО «Диапозон строй».
Фото: Скрин сайта картотеки арбитражных дел

Операции по счетам этих компаний приостановлены.

Похожая ситуация и с тобольским ООО «Завод ЖБИ № 4». Организация существует уже 18 лет, по данным СБИС в ней на начало года работали 34 человека. В течение последних двух лет у компании фиксируется убыток, всего около 6 млн рублей.

Налоговая банкротит ООО «Су-72». Организация занимается управлением проектами строительства и инженерными работами более 3 лет.

В феврале иск о банкротстве получила и строительная компания «Фасады Западной Сибири». Она работает в Тюмени уже 13 лет. В 2018 году её выручка упала почти в 100 раз.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская компания «АСУ Метрология Сервис» в лице генерального директора Дмитрия Белоусова, после решения суда обязана выплатить налоговой службе 50 млн рублей. 

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Дела судебные#Административные дела#Банкротство#Банкрот#Александр Мязин
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