Тюменские налоговики массово банкротят строительные компании. Скрин

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Операции по счетам этих компаний приостановлены.
Похожая ситуация и с тобольским ООО «Завод ЖБИ № 4». Организация существует уже 18 лет, по данным СБИС в ней на начало года работали 34 человека. В течение последних двух лет у компании фиксируется убыток, всего около 6 млн рублей.
Налоговая банкротит ООО «Су-72». Организация занимается управлением проектами строительства и инженерными работами более 3 лет.
В феврале иск о банкротстве получила и строительная компания «Фасады Западной Сибири». Она работает в Тюмени уже 13 лет. В 2018 году её выручка упала почти в 100 раз.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская компания «АСУ Метрология Сервис» в лице генерального директора Дмитрия Белоусова, после решения суда обязана выплатить налоговой службе 50 млн рублей.