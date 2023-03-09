Тюменские депутаты решают вопрос с налоговым долгом региона в 45 млрд

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
«Есть вопрос по НДС, в вашем докладе вы сказали о снижении поступлений, это не очень хороший маркер, потому что он может косвенно свидетельствовать о снижении темпов развития экономики, хотелось бы узнать каких сфер это коснулось и как вы это охарактеризуете? Также вы упомянули нашу совокупную задолженность, значительная часть из этого — крупный наш должник, но оставшаяся сумма весьма велика, что это за сферы и как вы планируете с ними работать», — спросил депутат Иван Вершинин.
Действительно, больше половины долга принадлежит предприятию-банкроту — Антипинскому НПЗ. С прошлого года его задолженность выросла в два раза.
«Стоит отметить, с 10 марта по 1 июля одной из мер, направленных на поддержку бизнеса, было принятое решение Федеральной налоговой службой не приостанавливать счета в банках при взыскании задолженности, что в совокупности с другими мерами способствовало сохранению бизнеса», — сообщила Тюменской областной Думы Татьяна Чалилова, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области.
При этом докладчик отметил снижение задолженности по региональным налогам, которое составило на 19%, также сумма долга снизилась и по страховым взносам — на 11%.
«Конечной целью стратегии является неотвратимость наказания для тех, кто не соблюдает налоговое законодательство и создание стабильной налоговой среды для добросовестных, „прозрачных“ налогоплательщиков с предоставлением им комфортных условий налогового администрирования и исполнения налоговых обязательств», — сказала Чалилова.
ФНС России пытается создать условия при которых налогоплательщику будет выгоднее платить иметь связи с такими же добросовестными контрагентами, а также активно взаимодействовать с государством.
Членам комиссии по налогам сообщили, что по итогам 2022 года поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации и доходов в государственные внебюджетные фонды выросли на 2,8 млрд рублей.
«Без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, зачисляемых в государственные внебюджетные фонды, размер поступлений составил 171,1 млрд, что на 1,3% или на 2,1 млрд выше уровня поступлений 2021 года», — сообщила Татьяна Чалилова.
Поступления НДС составили — 90,2%, налога на прибыль организаций — 4,5% и акцизов по подакцизным товарам — 2,5%. Поступления в региональный бюджет, относительно показателей января — декабря 2021 года, увеличились на 7,2% или на 7,1 млрд рублей. Они составили 106,8 млрд.
«B 2022 году, когда экономка России испытывала давление, спровоцированное чередой беспрецедентных санкций недружественных стран, мы продолжали проводить ежедневный мониторинг экономической ситуации, в том числе в рамках работы ситуационного центра, который был создан еще в 2020 году для борьбы с последствиями ограничительных мер из-за коронавируса. Вопросы, поступающие от бизнеса и граждан, требующие оперативного реагирования, еженедельно передаются на Федеральный уровень. Информация 5 из ситуационного центра ложится в основу принимаемых Правительством РФ и ФНС России мер поддержки», — сказал докладчик.
В частности для отдельных плательщиков на УСН на полгода были продлены сроки уплаты налога за 2021 год и авансового платежа по налогу за первый квартал 2022 года. Эта мера коснулась более 7 тысяч жителей региона. При том в срок следовало заплатить не всю сумму сразу, а только одну шестую часть, остатокравными долями ежемесячно.
«Это позволило оставить в обороте компаний свыше 210 млн. рублей. Для отдельных видов экономической деятельности сроки уплаты страховых взносов за 2 и 3 квартал 2022 года перенесены на один год. Фактически воспользовались мерой в 2022 году порядка 2,5 тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей на сумму свыше 3,5 млрд рублей», — рассказала Чалилова.