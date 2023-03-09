Тюменские депутаты решают вопрос с налоговым долгом региона в 45 млрд

В частности для отдельных плательщиков на УСН на полгода были продлены сроки уплаты налога за 2021 год и авансового платежа по налогу за первый квартал 2022 года. Эта мера коснулась более 7 тысяч жителей региона. При том в срок следовало заплатить не всю сумму сразу, а только одну шестую часть, остатокравными долями ежемесячно.