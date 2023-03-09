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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Тюменка выступила на шоу Андрея Малахова

9 марта 2023, 12:11
Фото: 1MI

Тюменская певица Жанна Прохорихина спела на шоу Андрея Малахова

Тюменка Жанна Прохорихина (автор песни «За Путина») приняла участие в съемках программы «Песни от всей души». Передачу ведёт Андрей Малахов на телеканале «Россия-1».

Во время шоу Жанна Прохорихина спела песню «Женщины все королевы».

Другой тюменец Александр Бархатов выступил на передаче с авторской песней «Букет».

Ранее «Наш город» сообщал, что Музыкальная группа «Tourtass» из села Туртас Уватского района одержала победу в музыкальном ток-шоу «Конфетка». Песню ребят «Девушка с секретом» в оригинальной аранжировке исполнил Супер Жорик (Михаил Галустян). Финалистов определяли по итогам в двух туров. 

Музыкальная группа из тюменского села победила в шоу на ТНТ
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Программа#Песни#Авторская песня#Шоу#Шоу-бизнес
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