Тюменка выступила на шоу Андрея Малахова

Ранее «Наш город» сообщал, что Музыкальная группа «Tourtass» из села Туртас Уватского района одержала победу в музыкальном ток-шоу «Конфетка». Песню ребят «Девушка с секретом» в оригинальной аранжировке исполнил Супер Жорик (Михаил Галустян). Финалистов определяли по итогам в двух туров.