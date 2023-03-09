Тюменка выступила на шоу Андрея Малахова

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Во время шоу Жанна Прохорихина спела песню «Женщины все королевы».
Другой тюменец Александр Бархатов выступил на передаче с авторской песней «Букет».
Ранее «Наш город» сообщал, что Музыкальная группа «Tourtass» из села Туртас Уватского района одержала победу в музыкальном ток-шоу «Конфетка». Песню ребят «Девушка с секретом» в оригинальной аранжировке исполнил Супер Жорик (Михаил Галустян). Финалистов определяли по итогам в двух туров.