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Тюменец подозревается в убийстве 61-летнего отца

9 марта 2023, 10:36
Фото: 1MI

31-летнего тюменца подозревают в убийстве отца

Следователи СКР подозревают 31-летнего жителя Голышмановского городского округа в убийстве своего отца. Конфликт произошел во время распития спиртных напитков по улице Северной в селе Малышенка.
«Находясь в доме, расположенном по улице Северной в селе Малышенка Голышмановского городского округа, обвиняемый нанес своему отцу несколько ударов руками, а затем, схватив нож, нанес им не менее трех ударов в область груди», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Следователи#Погода#Работа
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