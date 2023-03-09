Тюменец подозревается в убийстве 61-летнего отца

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
«Находясь в доме, расположенном по улице Северной в селе Малышенка Голышмановского городского округа, обвиняемый нанес своему отцу несколько ударов руками, а затем, схватив нож, нанес им не менее трех ударов в область груди», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Ранее «Наш город» сообщал, что югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем.