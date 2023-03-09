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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Стандартное и дешевое: тюменские власти хотят сделать жилье более доступным

9 марта 2023, 09:27
Фото: 1MI

Жилье в Тюменской области может стать дешевле

Власти Тюменской области в ближайшие годы намерены построить миллионы квадратных метров доступного жилья. Об этом сообщается в долгосрочном плане социально-экономического развития региона до 2034 года.
Сюжет
Жилье

Согласно данным, чтобы недвижимость стала более доступной для населения, планируется при возведении объектов делать упор на стандартное жилье большой и малой этажности, отвечающее требованиям экологичности и ценовой доступности.

При этом объемы ввода строений в эксплуатацию в долгосрочной перспективе будут во многом зависеть от общего сценария развития области. Так, базовый вариант предполагает появление в 2034 году 1817 тысяч квадратных метров недвижимости, консервативный — 1635 тысяч. В общей сложности за 12 лет предполагается построить 20,5 — 22,7 млн квадратных метров жилья.

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#Вера Романескул#Жилье#Недвижимость#Цены#Общество#Новости#Тюменская область
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