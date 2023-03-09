Стандартное и дешевое: тюменские власти хотят сделать жилье более доступным

При этом объемы ввода строений в эксплуатацию в долгосрочной перспективе будут во многом зависеть от общего сценария развития области. Так, базовый вариант предполагает появление в 2034 году 1817 тысяч квадратных метров недвижимости, консервативный — 1635 тысяч. В общей сложности за 12 лет предполагается построить 20,5 — 22,7 млн квадратных метров жилья.