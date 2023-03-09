Стали известны подробности гибели рабочего на стройке в Тюмени

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Напомним, трагедия произошла 14 февраля около трех часов дня. Производитель работ поставил перед арматурщиком ООО «КвадроБетон», который выполнял функции бригадира, задачу устранить недочеты. На стройплощадку приехал геодезист для разбивки фундаментной плиты. Геодезист поднялся на плиту перекрытия 10 этажа вместе с бригадиром, и арматурщик предложил свою помощь. В какой-то момент другие работники услышали шум и увидели, что арматурщик упал вниз. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Мужчина скончался от полученных при падении с высоты 10 этажа травм.
По факту случившегося провели расследование представители трудовой инспекции. Было установлено, что к трагедии привела неудовлетворительная организация производства работ.
«Работодателем не разработано положение о системе управления охраной труда. Отсутствие контроля со стороны работодателя за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины. Погибший работник был допущен к самостоятельной работе несвойственной его профессии без прохождения целевого инструктажа. Кроме того, работодатель не выдал предохранительный пояс», — сообщили в ведомстве.
Сейчас решается вопрос о привлечении виновных в инциденте к ответственности.