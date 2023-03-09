Стали известны подробности гибели рабочего на стройке в Тюмени

Напомним, трагедия произошла 14 февраля около трех часов дня. Производитель работ поставил перед арматурщиком ООО «КвадроБетон», который выполнял функции бригадира, задачу устранить недочеты. На стройплощадку приехал геодезист для разбивки фундаментной плиты. Геодезист поднялся на плиту перекрытия 10 этажа вместе с бригадиром, и арматурщик предложил свою помощь. В какой-то момент другие работники услышали шум и увидели, что арматурщик упал вниз. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Мужчина скончался от полученных при падении с высоты 10 этажа травм.