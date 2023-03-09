Сильный ветер и снег с дождем ожидаются в Тюмени

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В субботу днём ожидается до + 2, скорость северного ветра составит 6 – 15 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 12 марта синоптики ожидают похолодание, днём до – 1 градуса (осадков не ожидается).
Тёплая погода ожидает тюменцев в понедельник на следующей неделе. Солнечный день прогреет воздух до + 5 градусов.
Ранее «Наш город» сообщал, что на этой неделе синоптики ожидали потепления до + 6 градусов. 9 марта в городе фиксировалось температура до + 1 градуса.