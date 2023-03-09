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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Сильный ветер и снег с дождем ожидаются в Тюмени

9 марта 2023, 13:48
Фото: 1MI

В Тюмени ожидают усиление ветра до 15 метров в секунду

В областной столице синоптики ожидают усиление ветра до 15 метров в секунду. По данным Гисметео, уже 10 марта его порывы могут достигать 13 м/с, а температура воздуха повысится до + 3 градусов.

В субботу днём ожидается до + 2, скорость северного ветра составит 6 – 15 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 12 марта синоптики ожидают похолодание, днём до – 1 градуса (осадков не ожидается).

Тёплая погода ожидает тюменцев в понедельник на следующей неделе. Солнечный день прогреет воздух до + 5 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что на этой неделе синоптики ожидали потепления до + 6 градусов. 9 марта в городе фиксировалось температура до + 1 градуса.

В Тюмени ожидается резкое потепление
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Погода в Тюмени#Водители#Безопасность на дорогах#Работа
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