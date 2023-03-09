Сильный ветер и снег с дождем ожидаются в Тюмени

В Тюмени ожидают усиление ветра до 15 метров в секунду

В областной столице синоптики ожидают усиление ветра до 15 метров в секунду. По данным Гисметео, уже 10 марта его порывы могут достигать 13 м/с, а температура воздуха повысится до + 3 градусов.