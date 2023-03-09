Сельхозпредприятиям доступны новые кредитные ресурсы благодаря Корпорации МСП

Как сообщает ria.ru, одним из ключевых направлений работы Корпорации МСП является поддержка российских сельхозпроизводителей. В рамках Программы стимулирования кредитования (ПСК), которая выполняется вместе с Банком РФ, малые и средние предприятия сельскохозяйственной отрасли в 2022 году оформили около 400 кредитов на сумму 7,4 миллиарда рублей. Также 18,3 миллиарда кредитных средств получили МСП-аграрии с гарантиями и поручительствами. Под них они привлекли свыше полутора тысяч кредитов. В среднем сумма кредита составляла 13 миллионов рублей. Об этом сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.