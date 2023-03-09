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Сельхозпредприятиям доступны новые кредитные ресурсы благодаря Корпорации МСП

9 марта 2023, 08:49
Фото: pxhere.com
Благодаря Корпорации МСП малый и средний бизнес сельскохозяйственной отрасли за прошлый год получил 25 миллиардов рублей государственной поддержки. В целом бизнес привлек более 1900 кредитов от банков-партнеров. Это в четыре раза больше показателя 2021 года.

Как сообщает ria.ru, одним из ключевых направлений работы Корпорации МСП является поддержка российских сельхозпроизводителей. В рамках Программы стимулирования кредитования (ПСК), которая выполняется вместе с Банком РФ, малые и средние предприятия сельскохозяйственной отрасли в 2022 году оформили около 400 кредитов на сумму 7,4 миллиарда рублей. Также 18,3 миллиарда кредитных средств получили МСП-аграрии с гарантиями и поручительствами. Под них они привлекли свыше полутора тысяч кредитов. В среднем сумма кредита составляла 13 миллионов рублей. Об этом сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Что касается регионов-лидеров по объемам денежной поддержки сельскохозяйственных МСП в минувшем году, то ими стали Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области. Кроме того, по этому показателю в топ российских субъектов вошли Омская, Воронежская, Волгоградская, Саратовская области и Красноярский край.

Лидерами по объемам финансирования МСП-сельхозпроизводителей оказались Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие» и «Кубань Кредит». Чтобы получить кредит, корпорация предлагает бизнесменам собственные «зонтичные» поручительства, которые упрощают получение кредитов при недостаточности или отсутствии у них собственного залога.

На данный момент для малого и среднего бизнеса предлагается несколько программ поддержки, многие из которых доступны в онлайн-режиме на цифровой платформе МСП.РФ. Данная платформа разработана согласно национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов. Среди них сервис «Производственная кооперация и сбыт», с помощью которого можно искать рынки сбыта и становиться поставщиком ведущих компаний, а также федеральных торговых сетей.

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