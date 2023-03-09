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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Ремонтники перекроют проезд на участке улицы Вербной в Тюмени на три месяца

9 марта 2023, 14:29
Фото: 1MI

В Тюмени более чем на 3 месяца закроют проезд на участке улицы Вербной

В областной столице около 3 месяцев перекрыта улица Вербная. По данным администрации Тюмени, проезд будет закрыт от дома № 1 до здания № 13, корпус 2/1. Тут проводится реконструкция сетей водоотведения.

Улицу закроют для проезда транспорта с 20 марта по 30 июня.

«Ограничения будут действовать в связи с выполнением работ по реконструкции сетей водоотведения. Данный участок можно объехать по улице Пригородная, 50 лет Октября, Чекистов», - сообщает городская администрация.

Ранее «Наш город» сообщал, что в районе Плеханово планируют отремонтировать мост через железнодорожные пути. При этом полностью дорогу не перекроют. По данным регионального ГУС, тюменские строители планируют провести все монтажные работы в четыре этапа.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Водители#ГИБДД#Безопасность на дорогах
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