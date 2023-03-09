Ремонтники перекроют проезд на участке улицы Вербной в Тюмени на три месяца

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Улицу закроют для проезда транспорта с 20 марта по 30 июня.
«Ограничения будут действовать в связи с выполнением работ по реконструкции сетей водоотведения. Данный участок можно объехать по улице Пригородная, 50 лет Октября, Чекистов», - сообщает городская администрация.
Ранее «Наш город» сообщал, что в районе Плеханово планируют отремонтировать мост через железнодорожные пути. При этом полностью дорогу не перекроют. По данным регионального ГУС, тюменские строители планируют провести все монтажные работы в четыре этапа.