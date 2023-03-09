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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Под Тюменью грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку

9 марта 2023, 06:53
Фото: 1MI

Под Тюменью грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину

Трагедия произошла сегодня утром под Тюменью на железной дороге. На 2060 километре пикет 10 станции Юшала Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил женщину 1940 года рождения.
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Тюмень

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшей трагедии. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце февраля на станции Ишим произошла утечка дизельного топлива из одной из цистерн грузового поезда. Во время инцидента никто не пострадал.

На тюменской станции произошла утечка опасного груза
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#Общество#Новости тюмени#Железная дорога#Поезд#Смерть#Тюмень#Транспортная прокуратура#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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