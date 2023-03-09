Под Тюменью грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшей трагедии. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце февраля на станции Ишим произошла утечка дизельного топлива из одной из цистерн грузового поезда. Во время инцидента никто не пострадал.