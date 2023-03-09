Первая видеовакансия помогла тюменскому работодателю привлечь внимание соискателей

Ролик получил большой охват в соцсетях и средствах массовой информации. Семь тобольчан, заинтересовавшихся этой вакансией, обратились в кадровый центр. Пятеро из них направлены для прохождения бесплатного обучения на водителя категории «Д», чтобы в дальнейшем стать работниками автопредприятия.