Первая видеовакансия помогла тюменскому работодателю привлечь внимание соискателей

Posted 9 марта 11:51
Published 9 марта 11:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
К слову, идея презентации в формате видеоролика принадлежит также тобольским транспортникам. Ее реализацию они обсудили с местной кадровой службой. А вскоре видеопрезентация была уже выложена в сеть.
Ролик получил большой охват в соцсетях и средствах массовой информации. Семь тобольчан, заинтересовавшихся этой вакансией, обратились в кадровый центр. Пятеро из них направлены для прохождения бесплатного обучения на водителя категории «Д», чтобы в дальнейшем стать работниками автопредприятия.
В отличие от традиционных текстовых вакансий, видеоформат наглядно показал потенциальному соискателю специфику работы, организацию рабочего пространства, возможности карьерного роста и даже коллектив предприятия.
Данный сервис предлагается работодателям бесплатно в рамках бизнес-ситуации «Комплексное кадровое обеспечение потребности работодателей в персонале». Современный формат подачи информации поможет оперативно закрыть кадровую потребность. Данный сервис пока проходит тестовый период и предлагается для работодателей города Тобольска и Тобольского района, Тюмени и Тюменского района.