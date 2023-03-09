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Posted 9 марта 11:51

Published 9 марта 11:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Первая видеовакансия помогла тюменскому работодателю привлечь внимание соискателей

9 марта 2023, 11:51
Фото: 1MI
В феврале этого года Тюменской службой занятости был внедрен сервис для работодателей — «Видеовакансия». Первым кто воспользовался новой услугой стало Тобольское пассажирское автопредприятие, а его видеоролик привлек внимание сразу нескольких соискателей, сообщает региональный департамент труда.

К слову, идея презентации в формате видеоролика принадлежит также тобольским транспортникам. Ее реализацию они обсудили с местной кадровой службой. А вскоре видеопрезентация была уже выложена в сеть.

Ролик получил большой охват в соцсетях и средствах массовой информации. Семь тобольчан, заинтересовавшихся этой вакансией, обратились в кадровый центр. Пятеро из них направлены для прохождения бесплатного обучения на водителя категории «Д», чтобы в дальнейшем стать работниками автопредприятия.

В отличие от традиционных текстовых вакансий, видеоформат наглядно показал потенциальному соискателю специфику работы, организацию рабочего пространства, возможности карьерного роста и даже коллектив предприятия.

Данный сервис предлагается работодателям бесплатно в рамках бизнес-ситуации «Комплексное кадровое обеспечение потребности работодателей в персонале». Современный формат подачи информации поможет оперативно закрыть кадровую потребность. Данный сервис пока проходит тестовый период и предлагается для работодателей города Тобольска и Тобольского района, Тюмени и Тюменского района.

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