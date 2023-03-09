На «Уроке цифры» тюменские школьники узнали про анализ базы данных

«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий. Департамент информатизации участвует в нем с конца 2018 года, привлекая на каждую тему урока региональных и федеральных ИТ-экспертов и специалистов смежных отраслей. Это стимулирует школьников к получению ИТ-знаний и навыков, что является важной задачей регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», национального программы «Цифровая экономика».