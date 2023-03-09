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Posted 9 марта 12:18

Published 9 марта 12:18

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

На «Уроке цифры» тюменские школьники узнали про анализ базы данных

9 марта 2023, 12:18
Фото: 1MI
В Тюменской области продолжается работа по повышению цифровой грамотности школьников. Сегодня, 9 марта, ученикам гимназии № 12 опытные эксперты рассказали, что такое «Анализ в бизнесе и программной разработке», сообщает пресс-служба департамента информатизации региона.

«Урок цифры» открыл директор профильного ведомства Тюменской области в Тюменской области Станислав Логинов. Он поделился со школьниками своим опытом использования аналитики и выразил уверенность, что и у ребят есть хорошие перспективы в профессиональном будущем, если они выберут специальность, связанную с анализом данных.

Также в качестве спикеров перед школьниками выступили региональный координатор федерального проекта Цифровая Россия Андрей Лозицкий и ведущий инженер Проектной лаборатории Центра робототехники и АСУ Тюменской области Козина Анастасия.

Они объяснили ученикам, что аналитики — это практически детективы, которые находят закономерности по разрозненным данным, выделяют их в категории и собирают в единую систему. Такие специалисты помогают принимать верные решения и предотвращать проблемы в организациях.

Кстати, материалы открытых уроков в школе есть в открытом доступе на на сайте проекта.

«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий. Департамент информатизации участвует в нем с конца 2018 года, привлекая на каждую тему урока региональных и федеральных ИТ-экспертов и специалистов смежных отраслей. Это стимулирует школьников к получению ИТ-знаний и навыков, что является важной задачей регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», национального программы «Цифровая экономика».

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