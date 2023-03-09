На «Уроке цифры» тюменские школьники узнали про анализ базы данных

Posted 9 марта 12:18
Published 9 марта 12:18
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
«Урок цифры» открыл директор профильного ведомства Тюменской области в Тюменской области Станислав Логинов. Он поделился со школьниками своим опытом использования аналитики и выразил уверенность, что и у ребят есть хорошие перспективы в профессиональном будущем, если они выберут специальность, связанную с анализом данных.
Также в качестве спикеров перед школьниками выступили региональный координатор федерального проекта Цифровая Россия Андрей Лозицкий и ведущий инженер Проектной лаборатории Центра робототехники и АСУ Тюменской области Козина Анастасия.
Они объяснили ученикам, что аналитики — это практически детективы, которые находят закономерности по разрозненным данным, выделяют их в категории и собирают в единую систему. Такие специалисты помогают принимать верные решения и предотвращать проблемы в организациях.
Кстати, материалы открытых уроков в школе есть в открытом доступе на на сайте проекта.
«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий. Департамент информатизации участвует в нем с конца 2018 года, привлекая на каждую тему урока региональных и федеральных ИТ-экспертов и специалистов смежных отраслей. Это стимулирует школьников к получению ИТ-знаний и навыков, что является важной задачей регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», национального программы «Цифровая экономика».