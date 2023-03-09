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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

На стройке в Тюмени экскаватор провалился в большую яму. Видео

9 марта 2023, 15:36
Фото: Скрин видео "Типичная Тюмень"

Экскаватор провалился в яму на стройке ЖК в Тюмени. Видео

В областной столице 9 марта на улице Тимофея Кармацкого в яму провалился экскаватор. По данным подписчиков паблика «Типичная Тюмень», машинист спецтехники не пострадал. На помощь тюменцу подоспели 3 других экскаватора и кран.
«На ул. Тимофея Кармацкого экскаватор провалился в яму, которую сам и вырыл», - иронизируют подписчики паблика «Типичная Тюмень».

Инцидент произошел около стройки жилого комплекса.

Сегодня «Наш город» сообщал, что стали известны подробности гибели рабочего 14 февраля. Геодезист поднялся на плиту перекрытия 10 этажа вместе с бригадиром, и арматурщик предложил свою помощь. В какой-то момент арматурщик упал вниз, инцидент расследуют в ГИТ.

Стали известны подробности гибели рабочего на стройке в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Водители#Деньги#Экономика#Жалобы#Покупка-продажа#Дороги
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