На стройке в Тюмени экскаватор провалился в большую яму. Видео

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
«На ул. Тимофея Кармацкого экскаватор провалился в яму, которую сам и вырыл», - иронизируют подписчики паблика «Типичная Тюмень».
Инцидент произошел около стройки жилого комплекса.
Сегодня «Наш город» сообщал, что стали известны подробности гибели рабочего 14 февраля. Геодезист поднялся на плиту перекрытия 10 этажа вместе с бригадиром, и арматурщик предложил свою помощь. В какой-то момент арматурщик упал вниз, инцидент расследуют в ГИТ.