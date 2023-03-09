На стройке в Тюмени экскаватор провалился в большую яму. Видео

Сегодня «Наш город» сообщал, что стали известны подробности гибели рабочего 14 февраля. Геодезист поднялся на плиту перекрытия 10 этажа вместе с бригадиром, и арматурщик предложил свою помощь. В какой-то момент арматурщик упал вниз, инцидент расследуют в ГИТ.