На нижневартовского стрелка завели два уголовных дела

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Инцидент произошел сегодня утром. Мужчина 1978 года рождения в состоянии алкогольного опьянения закрылся в квартире со своим трехлетним сыном и открыл стрельбу в сторону прибывших на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре.
Югорчанин требовал переговоров с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. Также мужчина требовал убить председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова, руководителя аапрата думы ХМАО Елену Пирогову и депутатов Анатолия Дубовик, Владимира Фомина, пишет «Muksun.fm».
Переговоры с нижневартовцев велись в течение нескольких часов. Отпустить сына и внука мужчину просили в том числе мама и бабушка ребенка.
Благодаря грамотному и слаженному взаимодействию сотрудников правоохранительных органов подозреваемый был задержан. Жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает.
По данным информации из социальных сетей, стрелок переживал сложный этап жизни. В феврале его уволили из подведомственного администрации Нижневартовска из-за злоупотребления алкоголем, пишет тг-канал «Юграч»
Ранее «Наш Город» писал, что на место происшествия в Нижневартовске выехал глава города Олег Кощенко и губернатор ХМАО Наталья Комарова.