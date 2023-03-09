На нижневартовского стрелка завели два уголовных дела

Инцидент произошел сегодня утром. Мужчина 1978 года рождения в состоянии алкогольного опьянения закрылся в квартире со своим трехлетним сыном и открыл стрельбу в сторону прибывших на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре.