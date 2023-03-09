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Updated Сегодня, 08:17

На нижневартовского стрелка завели два уголовных дела

9 марта 2023, 07:47
Фото: 1MI

На стрелка в Нижневартовске завели два уголовных дела

Два уголовных дела заведено на дебошира из Нижневартовска по статьям «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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Югра

Инцидент произошел сегодня утром. Мужчина 1978 года рождения в состоянии алкогольного опьянения закрылся в квартире со своим трехлетним сыном и открыл стрельбу в сторону прибывших на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре.

Югорчанин требовал переговоров с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. Также мужчина требовал убить председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова, руководителя аапрата думы ХМАО Елену Пирогову и депутатов Анатолия Дубовик, Владимира Фомина, пишет «Muksun.fm».

Переговоры с нижневартовцев велись в течение нескольких часов. Отпустить сына и внука мужчину просили в том числе мама и бабушка ребенка.

Благодаря грамотному и слаженному взаимодействию сотрудников правоохранительных органов подозреваемый был задержан. Жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает.

По данным информации из социальных сетей, стрелок переживал сложный этап жизни. В феврале его уволили из подведомственного администрации Нижневартовска из-за злоупотребления алкоголем, пишет тг-канал «Юграч»

Ранее «Наш Город» писал, что на место происшествия в Нижневартовске выехал глава города Олег Кощенко и губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Угрозы#Угроза убийством#Югра#ХМАО - Югра#Нижневартовск#Следственный комитет#Уголовное дело#Уголовная ответственность
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«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
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