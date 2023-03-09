Импорт в России смартфонов по “серой” схеме прервался

В прошлом году на аппараты, импортированные без уплаты налогов и пошлин, пришлось до 30% отечественного рынка против пяти процентов в 2021-м. На фоне развитого параллельного импорта это очень много, а поскольку он уже отлажен, поставлять в магазины магазины гаджеты любой ценой больше нет необходимости, говорят специалисты. Кроме того, клиентам часто предлагают некачественный товар без гарантий.