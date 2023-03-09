nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Импорт в России смартфонов по “серой” схеме прервался

Сегодня, 10:41
Поставки в Россию серых смартфонов фактически прервались, небольшие партии гаджетов задерживают на таможне.

Как передают “Известия”, об этом рассказали ритейлеры и эксперты рынка. Представители таможни заявляют, что борются с контрабандой.

В прошлом году на аппараты, импортированные без уплаты налогов и пошлин, пришлось до 30% отечественного рынка против пяти процентов в 2021-м. На фоне развитого параллельного импорта это очень много, а поскольку он уже отлажен, поставлять в магазины магазины гаджеты любой ценой больше нет необходимости, говорят специалисты. Кроме того, клиентам часто предлагают некачественный товар без гарантий.

Подпишитесь
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
Сегодня, 05:41
Сеть АЗС «Газпромнефть» разыграет 10 миллионов рублей и 20 миллионов бонусов
Сегодня, 05:41
Тюменские власти построят новый ж/д путь до Екатеринбурга
Сегодня, 04:51
В Тюмени новостройки обогнали по стоимости вторичное жилье
Сегодня, 11:05
Тюменец подозревается в убийстве 61-летнего отца
Сегодня, 10:36
В Тобольске автомобиль «Хендэ» влетел в автобус, пострадала 42-летняя женщина. Фото
Сегодня, 10:47