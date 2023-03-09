Доступное жилье построят в Тюмени, третий железнодорожный путь, югорчанин с ружьем

Posted Сегодня, 20:27
Published Сегодня, 20:27
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Updated Сегодня, 20:27
В Тюменской области планируют снизить цены на жилье стандартным строительством.
При строительстве рекомендуется делать упор на стандартное жилье большой и малой этажности. При этом объемы ввода строений в эксплуатацию в долгосрочной перспективе будут во многом зависеть от общего сценария развития области. В 2034 году будут строить 1817 тысяч квадратных метров недвижимости, в консервативном варианте — 1635 тысяч. В общей сложности за 12 лет предполагается построить 20,5 — 22,7 млн квадратных метров жилья.
От Тюмени до Екатеринбурга построят третий железнодорожный путь.
В ближайшие 11 лет власти региона хотят построить новый железнодорожный путь до Екатеринбурга. В частности запланировано развитие тюменского железнодорожного узла, строительство третьего электрифицированного железнодорожного пути на участке Екатеринбург — Тюмень (Транссиб). Ожидается, что до 2034 года планируется реализация уже разработанного проекта по созданию в областной столице магистралей непрерывного движения, реконструкция автомобильных дорог.
Югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем.
Сообщения с угрозой убийством своего сына Владимир Широков прислал в редакцию издания muksun.fm. Он требовал переговоры с председателем СК РФ Бастрыкина.
«У меня два ружья. Я забаррикадировал квартиру. Я убью себя и своего сына. Скоро я усну — выпил таблетки», — отметил в письме Владимир Ш.
Нижневартовец утверждает, что деньги ему не нужны — нужно лишь, чтобы с ним поговорили люди. Из дома, где спрятался югорчанин полицейские эвакуировали людей.
Глава Нижневартовска Олег Кощенко отправился к дому, где утром вооруженный мужчина взял в заложники ребенка. На месте происшествия работают сотрудники Росгвардии, полиции и следователи.