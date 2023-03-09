Доступное жилье построят в Тюмени, третий железнодорожный путь, югорчанин с ружьем

При строительстве рекомендуется делать упор на стандартное жилье большой и малой этажности. При этом объемы ввода строений в эксплуатацию в долгосрочной перспективе будут во многом зависеть от общего сценария развития области. В 2034 году будут строить 1817 тысяч квадратных метров недвижимости, в консервативном варианте — 1635 тысяч. В общей сложности за 12 лет предполагается построить 20,5 — 22,7 млн квадратных метров жилья.