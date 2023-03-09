Билеты на прямые рейсы Тюмень - Ханты-Мансийск существенно подорожают в мае. Скрин

В феврале «Наш город» отмечал, что похожая ситуация сложилась и у перевозчика «Ямал». Билеты на рейс Тюмень – Новый Уренгой повысились в цене с 8 до 11 тысяч рублей. В стоимость не входит провоз багажа, а это ещё около 2 000.