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Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Билеты на прямые рейсы Тюмень - Ханты-Мансийск существенно подорожают в мае. Скрин

9 марта 2023, 14:11
Фото: 1MI

Авиакомпания Utair подняла цены на полеты из Тюмени в Ханты-Мансийск

Авиакомпания Utair увеличит стоимость билетов на прямые рейсы по маршруту Тюмень - Ханты-Мансийск. По данным сервиса «Яндекс.Трэвл», в апреле цена перелёта составит 6 900 рублей. Ближе к концу мая уже 7 900 (без багажа).
Фото: Скрин сервиса Яндекса

Ещё в феврале стоимость билетов на рейс Тюмень — Ханты-Мансийск (туда и обратно) составляла 10 500 рублей. Стоит отметить, что прямые рейсы по указанному маршруту выполняют в основном самолёты Utair.

В феврале «Наш город» отмечал, что похожая ситуация сложилась и у перевозчика «Ямал». Билеты на рейс Тюмень – Новый Уренгой повысились в цене с 8 до 11 тысяч рублей. В стоимость не входит провоз багажа, а это ещё около 2 000.

Под Новый год цены на авиабилеты в Тюмени вырастут в 2-3 раза
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Билеты#Цены на билеты#Покупка-продажа#Эксклюзив#Александр Мязин
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