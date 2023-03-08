Жительницы Тюменской области выполняют задачи в зоне СВО

Среди женщин, находящихся в зоне СВО , есть и жительницы Тюменской области

Более тысячи российских женщин сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине. В их числе есть жительницы и Тюменской области. Точное количество тюменок, находящихся сегодня на Донбассе, не раскрывается.

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