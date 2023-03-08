Жительницы Тюменской области выполняют задачи в зоне СВО

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
С Международным женским днем женщин-участников СВО поздравил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.
«Мы бесконечно гордимся вами, уважаем ваш выбор и решение. Берегите себя и возвращайтесь домой. Желаю спокойствия, мира и благополучия вам и вашим близким», — подчеркнул в поздравлении Савченко.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в честь праздника 8 Марта пройдет более 500 различных мероприятий — от выставок до концертов.