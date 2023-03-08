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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Жительницы Тюменской области выполняют задачи в зоне СВО

8 марта 2023, 11:17
Фото: 1MI

Среди женщин, находящихся в зоне СВО , есть и жительницы Тюменской области

Более тысячи российских женщин сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине. В их числе есть жительницы и Тюменской области. Точное количество тюменок, находящихся сегодня на Донбассе, не раскрывается.
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Тюмень

С Международным женским днем женщин-участников СВО поздравил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

«Мы бесконечно гордимся вами, уважаем ваш выбор и решение. Берегите себя и возвращайтесь домой. Желаю спокойствия, мира и благополучия вам и вашим близким», — подчеркнул в поздравлении Савченко.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в честь праздника 8 Марта пройдет более 500 различных мероприятий — от выставок до концертов.

В Тюменской области в честь 8 Марта пойдут более 500 праздничных мероприятий
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поздравление#Военные#Военнослужащие#8 Марта#Тюмень#Тюменская область
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