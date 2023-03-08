В тюменской полиции ощущается дефицит кадров

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
«Хотелось бы заверить редакцию, что, несмотря наличие вакантных должностей, Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте в полном объеме выполняет свои обязанности по профилактике, выявлению и раскрытию преступлений», — сообщили изданию в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Руководство подразделения контролирует приём новых сотрудников, в тюменском линейном отделе МВД РФ ведется работа по замещению вакантных должностей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской Росгвардии тоже не хватает сотрудников.