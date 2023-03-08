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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В тюменской полиции ощущается дефицит кадров

8 марта 2023, 11:47
Фото: 1MI

Дефицит сотрудников наблюдается в тюменском линейном отделе МВД России

В тюменском линейном отделе МВД России на транспорте ощущается дефицит кадров. По данным URA.RU, на фоне тяжелых условий труда здесь произошла череда увольнений сотрудников рядового состава.
«Хотелось бы заверить редакцию, что, несмотря наличие вакантных должностей, Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте в полном объеме выполняет свои обязанности по профилактике, выявлению и раскрытию преступлений», — сообщили изданию в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Руководство подразделения контролирует приём новых сотрудников, в тюменском линейном отделе МВД РФ ведется работа по замещению вакантных должностей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской Росгвардии тоже не хватает сотрудников.

В тюменской Росгвардии не хватает сотрудников
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Работа#Сотрудники полиции#Сотрудники Росгвардии#Экономика#Деньги
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