В тюменской полиции ощущается дефицит кадров

Дефицит сотрудников наблюдается в тюменском линейном отделе МВД России

В тюменском линейном отделе МВД России на транспорте ощущается дефицит кадров. По данным URA.RU, на фоне тяжелых условий труда здесь произошла череда увольнений сотрудников рядового состава.