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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

В Тюменской области зарплаты выросли до 61 тысячи рублей

8 марта 2023, 07:52
Фото: 1MI

В Тюменской области за год средние зарплаты выросли до 61 тысячи рублей

Средний размер заработной платы в Тюменской области в 2022 году составил 61,3 тысячи рублей. Это более чем на 10% больше, чем в 2021 году. Такие данные предоставил Росстат.
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Тюмень

Годом ранее, согласно данным ведомства, размер среднего заработка в Тюменской области составлял 55 тысяч 270 рублей, в 2020 году — 51 тысячу 501 рубль, в 2019 — 48 тысяч 613 рублей.

По показателю доходов жители Тюменской области находятся на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа. На первых местах располагаются Ямало-Ненецкий автономный округ и Югра.

Ранее «Наш Города» писал, что жителей Тюменской области приглашают на работу в Европу. Опыт работы от будущих сотрудников не требуется, необходимо лишь наличие заграничного паспорта.

Тюменцам предлагают работу за границей. Платить обещают 300 тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Зарплата#Средняя зарплата#Росстат#Тюмень#Тюменская область
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