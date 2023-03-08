В Тюменской области зарплаты выросли до 61 тысячи рублей

В Тюменской области за год средние зарплаты выросли до 61 тысячи рублей

Средний размер заработной платы в Тюменской области в 2022 году составил 61,3 тысячи рублей. Это более чем на 10% больше, чем в 2021 году. Такие данные предоставил Росстат.

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