В Тюменской области зарплаты выросли до 61 тысячи рублей

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Годом ранее, согласно данным ведомства, размер среднего заработка в Тюменской области составлял 55 тысяч 270 рублей, в 2020 году — 51 тысячу 501 рубль, в 2019 — 48 тысяч 613 рублей.
По показателю доходов жители Тюменской области находятся на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа. На первых местах располагаются Ямало-Ненецкий автономный округ и Югра.
Ранее «Наш Города» писал, что жителей Тюменской области приглашают на работу в Европу. Опыт работы от будущих сотрудников не требуется, необходимо лишь наличие заграничного паспорта.