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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Тюменской области увеличилась потребность в начальниках и руководящем персонале

8 марта 2023, 14:31
Фото: 1MI

Тюменским фирмам нужны начальники и руководящий персонал

По данным сайта superjob.ru, в Тюмени увеличивается спрос на начальников. К 8 марта зарегистрировано 320 вакансий для поиска руководителя. В декабре 2022 их было 302.

Дополнительно организации ищут 3 топ-менеджера, им предлагают до 220 тысяч рублей в месяц.

Самыми востребованными на рынке труда остаются водители, курьеры, продавцы, врачи и медсёстры. Им предлагают от 25 до 80 тысяч в месяц.

Снизилась потребность в машинистах спецтехники. В декабре 2022 года было опубликовано 180 подобных вакансий, на 8 марта только 130.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи могут получать 200-300 тысяч рублей в месяц. Подобную зарплату предлагают катарактальному хирургу.

В Тюменской области востребованы водители, продавцы, начальники и кассиры
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика
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