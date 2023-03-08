В Тюменской области увеличилась потребность в начальниках и руководящем персонале

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Дополнительно организации ищут 3 топ-менеджера, им предлагают до 220 тысяч рублей в месяц.
Самыми востребованными на рынке труда остаются водители, курьеры, продавцы, врачи и медсёстры. Им предлагают от 25 до 80 тысяч в месяц.
Снизилась потребность в машинистах спецтехники. В декабре 2022 года было опубликовано 180 подобных вакансий, на 8 марта только 130.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи могут получать 200-300 тысяч рублей в месяц. Подобную зарплату предлагают катарактальному хирургу.