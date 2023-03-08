В тюменской деревянной усадьбе 19 века откроют ресторан

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
По его словам все работы будут проведены инвестором. Согласно проектной документации, в здании будут заменены все его ветхие части и сохранен общий ансамбль. В перспективе здесь планируют открыть ресторан.
Здание на Семакова, 1, является объектом культурного наследия регионального значения. Изначально деревянная усадьба была построена как дом для проживания священнослужителей Знаменской церкви. В 1944 году здесь находилась служебная квартира, в которой жили первые секретари обкома партии, позже размещался детский сад, квартировала строительная фирма, пишет ИА «Тюменская линия».
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском особняке «Дом Н. Л. Панкратьева» после реставрации и ремонта откроют заведение общепита и офисы. Здание выкупил девелопер Сергей Колесник за 33 миллиона рублей.