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Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

В тюменской деревянной усадьбе 19 века откроют ресторан

8 марта 2023, 03:27
Фото: 2 ГИС

Здание на Семакова в Тюмени отреставрируют и откроют ресторан

Старинное здание на улице Семакова, 1, в Тюмени отреставрируют. Работы начнутся в ближайшее время, об этом сообщил начальник отдела сохранения объектов культурного наследия комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Александр Кононов.
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Тюмень

По его словам все работы будут проведены инвестором. Согласно проектной документации, в здании будут заменены все его ветхие части и сохранен общий ансамбль. В перспективе здесь планируют открыть ресторан.

Здание на Семакова, 1, является объектом культурного наследия регионального значения. Изначально деревянная усадьба была построена как дом для проживания священнослужителей Знаменской церкви. В 1944 году здесь находилась служебная квартира, в которой жили первые секретари обкома партии, позже размещался детский сад, квартировала строительная фирма, пишет ИА «Тюменская линия».

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском особняке «Дом Н. Л. Панкратьева» после реставрации и ремонта откроют заведение общепита и офисы. Здание выкупил девелопер Сергей Колесник за 33 миллиона рублей.

 

В тюменском особняке «Дом Н. Л. Панкратьева» откроют офисы и ресторан
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Реконструкция#Реставрация#Памятники архитектуры#Памятники культуры#Тюменская область#Тюмень
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