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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

В тюменском хосписе назначили нового заместителя главврача

8 марта 2023, 15:53
Фото: 1MI

В тюменском хосписе заместителем главврача назначили Марину Русакову

На должность заместителя главврача Хосписа была назначена Марина Русакова. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения.

Марина Русакова заняла новую должность с 8 марта 2023 года.

Марина Русакова — выпускница Тюменской государственной академии по специальности «Лечебное дело». Она получила квалификацию «Участковый терапевт».

Свою карьеру будущий врач начала с должности медсестры и фельдшера. В дальнейшем она стала заведующей терапевтическим отделением горполиклиник № 6 и 14.

За годы трудовой деятельности специалист показала себя как руководитель, требовательный к себе и подчиненным, умеющий организовать работу для достижения поставленных целей, отмечают в пресс-службе ведомства.

Ранее «Наш город» сообщал, что, по данным сервиса «Зарплата.ру», работодателям очень не хватает врачей.

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#Елена Чебоксарова#Врач#Главврач#Пациенты#Больные#Медицина#Тюмень
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