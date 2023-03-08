В тюменском хосписе назначили нового заместителя главврача

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Марина Русакова заняла новую должность с 8 марта 2023 года.
Марина Русакова — выпускница Тюменской государственной академии по специальности «Лечебное дело». Она получила квалификацию «Участковый терапевт».
Свою карьеру будущий врач начала с должности медсестры и фельдшера. В дальнейшем она стала заведующей терапевтическим отделением горполиклиник № 6 и 14.
За годы трудовой деятельности специалист показала себя как руководитель, требовательный к себе и подчиненным, умеющий организовать работу для достижения поставленных целей, отмечают в пресс-службе ведомства.
Ранее «Наш город» сообщал, что, по данным сервиса «Зарплата.ру», работодателям очень не хватает врачей.