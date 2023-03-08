В Тюмени женщины ищут работу активнее, чем мужчины

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
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Updated Сегодня, 19:49
Многие соискательницы получили профессиональное образование бесплатно в рамках нацпроекта «Демография». Самыми востребованными стали направления в области бухгалтерии, менеджмента и закупок.
Кроме того, 125 тюменок открыли свое дело. Всего с 2012 года при содействии центра занятости среди индивидуальных предпринимателей было зарегистрировано более 1,3 тысяч женщин.
Ранее «Наш город» сообщал, что на сайте «Авито» появилась вакансия для разнорабочих, которым предлагают трудоустройство за границей с зарплатой от 150 до 300 тысяч в месяц.