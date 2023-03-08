nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:27

Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 19:49

Updated Сегодня, 19:49

В Тюмени женщины ищут работу активнее, чем мужчины

8 марта 2023, 17:27
Фото: 1MI

Тюменки стали самыми активными клиентами служб занятости

В 2022 году через службу занятости региона нашли работу 38 тысяч человек, из них — более 20 тысяч женщин, при этом каждая третья смогла начать трудовую деятельность в течение 10 рабочих дней после обращения. Об этом сообщили в пресс-службе областного Департамента труда и занятости населения.
Сюжет
Тюмень

Многие соискательницы получили профессиональное образование бесплатно в рамках нацпроекта «Демография». Самыми востребованными стали направления в области бухгалтерии, менеджмента и закупок.

Кроме того, 125 тюменок открыли свое дело. Всего с 2012 года при содействии центра занятости среди индивидуальных предпринимателей было зарегистрировано более 1,3 тысяч женщин.

Ранее «Наш город» сообщал, что на сайте «Авито» появилась вакансия для разнорабочих, которым предлагают трудоустройство за границей с зарплатой от 150 до 300 тысяч в месяц.

 

Тюменцам предлагают работу за границей. Платить обещают 300 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Работа#Трудоустройство#Вакансия#Центр занятости#Тюмень#8 Марта#Женщины#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюмени начались продажи кроссовера «Москвич 3»
Сегодня, 04:25
В Тюмени сегодня резко похолодает до -20
Сегодня, 04:40
Тюменцы смогут заключить брак у стен Кремля
Сегодня, 06:57
В Тюмени в этом году откроют новые школы в микрорайонах
Сегодня, 03:51
В тюменской деревянной усадьбе 19 века откроют ресторан
Сегодня, 03:27
В Тюменской области зарплаты выросли до 61 тысячи рублей
Сегодня, 07:52