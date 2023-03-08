В Тюмени женщины ищут работу активнее, чем мужчины

Тюменки стали самыми активными клиентами служб занятости

В 2022 году через службу занятости региона нашли работу 38 тысяч человек, из них — более 20 тысяч женщин, при этом каждая третья смогла начать трудовую деятельность в течение 10 рабочих дней после обращения. Об этом сообщили в пресс-службе областного Департамента труда и занятости населения.

Сюжет Тюмень