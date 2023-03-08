В Тюмени выставлен на продажу за 50 миллионов футуристический коттедж

Также на земельном участке площадью более 8 соток расположены гараж, бассейн, баня, детская площадка и беседка. По всему периметру участка установлены камеры видеонаблюдения. Дом оборудован специальной системой, благодаря которой через приложение можно открыть дверь из любой точки мира.