nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В Тюмени выставлен на продажу за 50 миллионов футуристический коттедж

8 марта 2023, 12:12
Фото: etagi.com

В Тюмени за 50 миллионов рублей продают футуристический коттедж

В тюменском районе Суходольский на продажу выставлен необычный двухэтажный коттедж площадью 200 квадратных метров, выполненный в футуристическом стиле. Стоимость дома составляет 50 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

В опубликованной на сайте объявлений по продаже недвижимости информации указано, что в коттедже имеются три гардеробных комнаты, кухня-гостиная, три спальни, кабинет, большой санузел с ванной, душевой и сауной.

«В детских комнатах пробковые полы. В доме газ. Водопровод и канализация центральные. Установлены хорошие очистители воды. В комнатах много вариантов освещения, а том числе декоративного. Остаётся вся мебель и встроенная техника. Дом строился для себя, использовались отличные качественные материалы», — указано в объявлении.

Также на земельном участке площадью более 8 соток расположены гараж, бассейн, баня, детская площадка и беседка. По всему периметру участка установлены камеры видеонаблюдения. Дом оборудован специальной системой, благодаря которой через приложение можно открыть дверь из любой точки мира.

Кроме того, для входа в дом можно использовать как традиционные ключи, так и пластиковую карту.

В нескольких минутах ходьбы от дома находятся школы и несколько детских садов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на продажу выставлен молочный завод с оборудованием для производства кисломолочных продуктов, сыра. Стоимость предприятия — 24 миллиона рублей.

В Тюменской области выставлен на продажу молочный завод
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Коттеджи#Продажа#Покупка-продажа#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюмени начались продажи кроссовера «Москвич 3»
Сегодня, 04:25
В Тюмени сегодня резко похолодает до -20
Сегодня, 04:40
Тюменцы смогут заключить брак у стен Кремля
Сегодня, 06:57
В Тюмени в этом году откроют новые школы в микрорайонах
Сегодня, 03:51
В тюменской деревянной усадьбе 19 века откроют ресторан
Сегодня, 03:27
В Тюменской области зарплаты выросли до 61 тысячи рублей
Сегодня, 07:52