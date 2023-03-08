В Тюмени выставлен на продажу за 50 миллионов футуристический коттедж

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В опубликованной на сайте объявлений по продаже недвижимости информации указано, что в коттедже имеются три гардеробных комнаты, кухня-гостиная, три спальни, кабинет, большой санузел с ванной, душевой и сауной.
«В детских комнатах пробковые полы. В доме газ. Водопровод и канализация центральные. Установлены хорошие очистители воды. В комнатах много вариантов освещения, а том числе декоративного. Остаётся вся мебель и встроенная техника. Дом строился для себя, использовались отличные качественные материалы», — указано в объявлении.
Также на земельном участке площадью более 8 соток расположены гараж, бассейн, баня, детская площадка и беседка. По всему периметру участка установлены камеры видеонаблюдения. Дом оборудован специальной системой, благодаря которой через приложение можно открыть дверь из любой точки мира.
Кроме того, для входа в дом можно использовать как традиционные ключи, так и пластиковую карту.
В нескольких минутах ходьбы от дома находятся школы и несколько детских садов.
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