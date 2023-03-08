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Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

В Тюмени в этом году откроют новые школы в микрорайонах

8 марта 2023, 03:51
Фото: 1MI

К 1 сентября в Тюмени откроют три школы на 4200 мест

Три новых школы откроют в Тюмени к новому учебному году. Учебные заведения начнутся работать в микрорайонах Плеханово, Тура и ямальский-2. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
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Тюмень

По его словам, в общей сложности новые школы смогут принять порядка 4 тысяч 200 ребят. Кроме того, к 1 сентября будет отремонтировано здание учебного заведения на улице Газовиков. На данный момент здесь уже завершены работы по кладке перегородок, полностью обновлены инженерные коммуникации, электрика, идет монтаж вентиляционного оборудования. С наступлением теплой погоды стартуют работы по благоустройству территории школы.

Ранее «Наш Город» писал, что в микрорайоне Березняковский построят школу на 1100 мест. Соответствующее постановление о выделении денежных средств подписал в конце февраля губернатор Тюменской области Александр Моор.

В Тюмени в микрорайоне Березняковский построят новую школу на 1 100 мест
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область#Касается каждого
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