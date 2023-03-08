В Тюмени в этом году откроют новые школы в микрорайонах

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
По его словам, в общей сложности новые школы смогут принять порядка 4 тысяч 200 ребят. Кроме того, к 1 сентября будет отремонтировано здание учебного заведения на улице Газовиков. На данный момент здесь уже завершены работы по кладке перегородок, полностью обновлены инженерные коммуникации, электрика, идет монтаж вентиляционного оборудования. С наступлением теплой погоды стартуют работы по благоустройству территории школы.
Ранее «Наш Город» писал, что в микрорайоне Березняковский построят школу на 1100 мест. Соответствующее постановление о выделении денежных средств подписал в конце февраля губернатор Тюменской области Александр Моор.