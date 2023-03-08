В Тюмени в этом году откроют новые школы в микрорайонах

По его словам, в общей сложности новые школы смогут принять порядка 4 тысяч 200 ребят. Кроме того, к 1 сентября будет отремонтировано здание учебного заведения на улице Газовиков. На данный момент здесь уже завершены работы по кладке перегородок, полностью обновлены инженерные коммуникации, электрика, идет монтаж вентиляционного оборудования. С наступлением теплой погоды стартуют работы по благоустройству территории школы.