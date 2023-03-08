В Тюмени сегодня резко похолодает до -20

В пятницу, 10 марта, сохранится пасмурная погода без осадков. В дневные часы температура воздуха составит 0 +2, в темное время суток 0 -2. В субботу существенно погода не поменяется, а, а воскресенье ожидается небольшое похолодание -3 -8. Осадки в этот день маловероятны.