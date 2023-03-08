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Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

В Тюмени сегодня резко похолодает до -20

8 марта 2023, 04:40
Фото: 1MI

В Тюмени 8 марта похолодает до -20

В Тюмени сегодня к вечеру ожидается похолодание до -15 -20. В течение дня температура воздуха составит -2 -7. Вероятны осадки в виде снега, метель, ветер 6-11 метров в секунду порывами до 16 метров в секунду.
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Тюмень

В четверг, 9 марта, в утренние часы столбики термометров покажут -5 -8, к полудню поднимутся до 0 -2. По прогнозам синоптиков, вероятны осадки в виде снега с дождем.

В пятницу, 10 марта, сохранится пасмурная погода без осадков. В дневные часы температура воздуха составит 0 +2, в темное время суток 0 -2. В субботу существенно погода не поменяется, а, а воскресенье ожидается небольшое похолодание -3 -8. Осадки в этот день маловероятны.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область#Похолодание
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