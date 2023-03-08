В Тюмени открыли пятый ресторан «Вкусно — и точка»

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:20
В честь открытия в заведении организовала акция — бургеры в подарок первым 100 посетителям ресторана и кофе в подарок первым 100 покупателям в автокафе.
В настоящее время в России работают более 800 заведений сети. В этом году компания намерена открыть 50 новых ресторанов в российских городах. До 2026 года сеть планирует нарастить количество точек более чем до 1 тысячи.
Ранее «Наш Город» писал, что первый ресторан «Вкусно — и точка» в Тюмени начал работать 20 июня 2022 года. Меню практически идентично прежнему меню McDonald’s. Исключены лишь несколько позиций и изменены названия блюд.