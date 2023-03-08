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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

В Тюмени открыли пятый ресторан «Вкусно — и точка»

8 марта 2023, 07:18
Фото: 1MI

В Тюмени открыли пятый ресторан сети «Вкусно — и точка»

В Тюмени сегодня начал работать пятое заведение сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Новый ресторан расположился на Республики, 204.
Сюжет
Тюмень

В честь открытия в заведении организовала акция — бургеры в подарок первым 100 посетителям ресторана и кофе в подарок первым 100 покупателям в автокафе.

В настоящее время в России работают более 800 заведений сети. В этом году компания намерена открыть 50 новых ресторанов в российских городах. До 2026 года сеть планирует нарастить количество точек более чем до 1 тысячи.

Ранее «Наш Город» писал, что первый ресторан «Вкусно — и точка» в Тюмени начал работать 20 июня 2022 года. Меню практически идентично прежнему меню McDonald’s. Исключены лишь несколько позиций и изменены названия блюд.

 

 

 

«Вкусно — и точка» расширит сеть ресторанов в Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Ресторан#Фаст-фуд#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Валентина Бурнашева
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