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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:27

В Тюмени начались продажи кроссовера «Москвич 3»

8 марта 2023, 04:25

В Тюмень прибыли первые автомобили «Москвич 3»

Первые автомобили «Москвич 3» прибыли в тюменский центр Автоград. С новинками отечественного автопрома уже можно ознакомиться в автосалоне.
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Тюмень

Представлены две комплектации автомобиля — с механической коробкой передач и с вариатором. Стоимость городского кроссовера составляет от 1 миллиона 970 тысяч рублей.

В настоящее время автомобили доступны к покупке в 52 точках продаж и сервисного обслуживания в 23 российских городах — Санкт-Петербурге, Москве, Перми, Челябинске, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Красноярске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и т. д.

В этом году «Москвич» планирует производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч — с электродвигателем.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году стоимость сервисного обслуживания автомобилей может увеличиться до 14%. Причиной подорожания станут рост цен на запчасти и расходные материалы.

Сервисное обслуживание автомобилей в Тюмени подорожает за полгода на 14%
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Автомобили#Автомобилисты#Дилеры#Водители#Тюменская область
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