В Тюмени начались продажи кроссовера «Москвич 3»

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Представлены две комплектации автомобиля — с механической коробкой передач и с вариатором. Стоимость городского кроссовера составляет от 1 миллиона 970 тысяч рублей.
В настоящее время автомобили доступны к покупке в 52 точках продаж и сервисного обслуживания в 23 российских городах — Санкт-Петербурге, Москве, Перми, Челябинске, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Красноярске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и т. д.
В этом году «Москвич» планирует производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч — с электродвигателем.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году стоимость сервисного обслуживания автомобилей может увеличиться до 14%. Причиной подорожания станут рост цен на запчасти и расходные материалы.