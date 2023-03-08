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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Тюмени из-за высокой конкуренции могут прекратить работу часть автосалонов

8 марта 2023, 12:34
Фото: 1MI

В Тюмени из-за конкуренции закроется часть автосалонов

В Тюменской области в ближайшее время может закрыться часть автосалонов из-за серьезной конкуренции. Такой прогноз делают эксперты — только с начала этого года в регионе появились дилеры брендов «Москвич», Skywell.
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Тюмень

В тоже время в минувшем году в целом по стране было закрыто более тысячи автосалонов, специализирующихся на продаже автомобилей китайских моделей.

«Авторитейлерам хорошо известно, что для прибыльной работы дилерского центра он должен реализовывать порядка тысячи автомобилей в год. У Haval среднее количество авто, реализованных одним шоу-румом, составляет 285 штук, у Chery — 210, а у Geely — 172. У всех остальных марок этот показатель значительно меньше», — сообщил РБК Тюмень руководитель центра развития автобизнеса банка «Открытие» Александр Хорошев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень поступили первый автомобили «Москвич 3». Стоимость кроссовера с механической коробкой передач начинается от 1 миллиона 970 тысяч рублей, с вариатором — от 2 миллионов 35 тысяч рублей.

 

В Тюмени начались продажи кроссовера «Москвич 3»
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Автосалоны#Автомобили#Продажа#Конкуренция#Конкурентноспособность#Тюмень#Тюменская область
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В Тюмени начались продажи кроссовера «Москвич 3»
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