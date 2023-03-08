В Тюмени из-за высокой конкуренции могут прекратить работу часть автосалонов

В Тюмени из-за конкуренции закроется часть автосалонов

В Тюменской области в ближайшее время может закрыться часть автосалонов из-за серьезной конкуренции. Такой прогноз делают эксперты — только с начала этого года в регионе появились дилеры брендов «Москвич», Skywell.

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