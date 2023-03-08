В Тюмени из-за высокой конкуренции могут прекратить работу часть автосалонов

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В тоже время в минувшем году в целом по стране было закрыто более тысячи автосалонов, специализирующихся на продаже автомобилей китайских моделей.
«Авторитейлерам хорошо известно, что для прибыльной работы дилерского центра он должен реализовывать порядка тысячи автомобилей в год. У Haval среднее количество авто, реализованных одним шоу-румом, составляет 285 штук, у Chery — 210, а у Geely — 172. У всех остальных марок этот показатель значительно меньше», — сообщил РБК Тюмень руководитель центра развития автобизнеса банка «Открытие» Александр Хорошев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень поступили первый автомобили «Москвич 3». Стоимость кроссовера с механической коробкой передач начинается от 1 миллиона 970 тысяч рублей, с вариатором — от 2 миллионов 35 тысяч рублей.