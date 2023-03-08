В тобольском магазине «Лента» к 8 марта раскупили все тюльпаны. Фото

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
«Вечером в «Ленте» закончились тюльпаны. Мужчины в панике, расхватывают остатки цветов в менее крупных точках продаж», - отметил подписчик паблика «Типичный Тобольск».
Для многих покупателей магазина «пустота на прилавках» стала неожиданностью, некоторым мужчинам пришлось покупать подарков.
Ранее «Наш город» сообщал, что 8 марта не стоит дарить искусственные цветы, тёмные очки, сковородки, технику для дома и мягкие игрушки.