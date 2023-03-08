В тобольском магазине «Лента» к 8 марта раскупили все тюльпаны. Фото

Тоболяки раскупили все тюльпаны в ТЦ «Лента» к 8 марта. Фото

В Тобольске в магазине «Лента» закончились тюльпаны. Горожане отмечают, что это произошло ещё седьмого марта поздно вечером. По мнению подписчиков паблика «Типичный Тобольк», раньше подобного не случалось.