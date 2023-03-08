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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В тобольском магазине «Лента» к 8 марта раскупили все тюльпаны. Фото

8 марта 2023, 10:32
Фото: Скрин паблика "Типичный Тобольск"

Тоболяки раскупили все тюльпаны в ТЦ «Лента» к 8 марта. Фото

В Тобольске в магазине «Лента» закончились тюльпаны. Горожане отмечают, что это произошло ещё седьмого марта поздно вечером. По мнению подписчиков паблика «Типичный Тобольк», раньше подобного не случалось.
«Вечером в «Ленте» закончились тюльпаны. Мужчины в панике, расхватывают остатки цветов в менее крупных точках продаж», - отметил подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Для многих покупателей магазина «пустота на прилавках» стала неожиданностью, некоторым мужчинам пришлось покупать подарков.

Ранее «Наш город» сообщал, что 8 марта не стоит дарить искусственные цветы, тёмные очки, сковородки, технику для дома и мягкие игрушки.

Что не стоить дарить 8 марта по мнению самого красивого и известного блогера Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#8 Марта#Погода#Деньги#Экономика#Жалобы#Женщина#Цветы
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