Тюменцы смогут заключить брак у стен Кремля

В частности, в Тобольске предлагается проводить выездные церемонии заключения брака в Аптекаском саду, на Красной площади, саду Ермака, Базарной площади, в селе Ярково — актовом зале административного здания администрации Ярковского муниципального района, в селе Омутинском — на Театральной площади, в Сквере молодоженов, в селе Большое Сорокино — на территоии «Сорокинской детской школы искусств», Сладково — в городском парке.