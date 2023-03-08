Тюменцы смогут заключить брак у стен Кремля

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В список государственных и муниципальных учреждений и иных помещений для проведения в них торжественной церемонии по заключению брака внесены учреждения и иными помещения города Тобольска, селах Ярково, Омутинское, Большое Сорокино, Сладково.
В частности, в Тобольске предлагается проводить выездные церемонии заключения брака в Аптекаском саду, на Красной площади, саду Ермака, Базарной площади, в селе Ярково — актовом зале административного здания администрации Ярковского муниципального района, в селе Омутинском — на Театральной площади, в Сквере молодоженов, в селе Большое Сорокино — на территоии «Сорокинской детской школы искусств», Сладково — в городском парке.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменской области в 2022 году было зарегистрировано 13 тысяч 723 браков. 5% из них с представителям иностранных государств.