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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Тюменцы смогут заключить брак у стен Кремля

8 марта 2023, 06:57
Фото: 1MI

В Тюменской области расширят список мест для выездной регистрации брака

В Тюменской области планируют увеличить список мест для выездной регистрации брака. Соответствующий проект постановление правительства опубликован на портале региональных органов власти.
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ЗАГС

В список государственных и муниципальных учреждений и иных помещений для проведения в них торжественной церемонии по заключению брака внесены учреждения и иными помещения города Тобольска, селах Ярково, Омутинское, Большое Сорокино, Сладково.

В частности, в Тобольске предлагается проводить выездные церемонии заключения брака в Аптекаском саду, на Красной площади, саду Ермака, Базарной площади, в селе Ярково — актовом зале административного здания администрации Ярковского муниципального района, в селе Омутинском — на Театральной площади, в Сквере молодоженов, в селе Большое Сорокино — на территоии «Сорокинской детской школы искусств», Сладково — в городском парке.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменской области в 2022 году было зарегистрировано 13 тысяч 723 браков. 5% из них с представителям иностранных государств.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Брак#ЗАГС#Тюменская область#Свадьбы
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