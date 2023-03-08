Тюменцы предлагают пересадить местных чиновников на «Москвичи»

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
«Администрацию города на них пересадить. Патриотично и достойно не все эти буржуйские «Крузаки» и «Прадо». Пример пора подавать», - сообщается в самом популярном комментарии в паблике «ЧС Тюмень».
Между тем цена на бензиновую версию в 1,97 млн рублей пока отпугивает потенциальных покупателей в областной столице.
«В Китае он стоит в два раза меньше», - полагает подписчик паблика Виталий К.
Ранее «Наш город» сообщал подробности продажи «Москвичей» в Тюмени. В частности на электроавтомобили могут быть предоставлены очень большие скидки. Они могут достигать от 700 до 900 тысяч рублей.