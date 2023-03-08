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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Тюменцы предлагают пересадить местных чиновников на «Москвичи»

8 марта 2023, 11:03
Фото: Скрин видео рекламы "Москвича"

Пересадить чиновников: Жители Тюмени предлагают способ повысить продажи «Москвичей»

В соцсетях тюменцы обсуждают новость о завозе нескольких десятков автомобилей «Москвич 3». В паблике «ЧС Тюмень» горожане предлагают местным чиновникам простимулировать закупку машин.
«Администрацию города на них пересадить. Патриотично и достойно не все эти буржуйские «Крузаки» и «Прадо». Пример пора подавать», - сообщается в самом популярном комментарии в паблике «ЧС Тюмень». 

Между тем цена на бензиновую версию в 1,97 млн рублей пока отпугивает потенциальных покупателей в областной столице.

«В Китае он стоит в два раза меньше», - полагает подписчик паблика Виталий К.

Ранее «Наш город» сообщал подробности продажи «Москвичей» в Тюмени. В частности на электроавтомобили могут быть предоставлены очень большие скидки. Они могут достигать от 700 до 900 тысяч рублей.

Скидки и перенос сроков: Подробности продажи автомобилей «Москвич» в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Водители#Дороги
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