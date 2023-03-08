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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Тюменцам предлагают работу за границей. Платить обещают 300 тысяч рублей

8 марта 2023, 05:54
Фото: 1MI

Тюменцам предлагают работу за границей с зарплатой до 300 тысяч рублей

В Тюменской области ищут разнорабочих для работы за рубежом. Жителям региона предлагают трудоустройства в Нидерландах, Финляндии, Великобритании, Швеции, Германии, Бельгии и Швейцарии.
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Тюмень

Соответствующее объявление опубликовано на площадке Авито. В вакансии указано, что опыт работы от будущих сотрудников не требуется — нужен лишь действующий заграничный паспорт.

«На производствах присутствуют русскоговорящие бригадиры, всему обучат. Обязанности: сортировка, фасовка, стикеровка, упаковка, комплектовка продукции. Предоставляется общежитие», — отмечено в объявлении.

Также указано, что будущем работнику необходимо оплатить оформление визы и документов для легальной работы в Европе, проезд до места работы (примерно 29 тысяч рублей).

Платить за работу обещают 750 рублей в час и от 150 до 300 тысяч рублей в месяц.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут агента по продаже недвижимости в Дубаи на зарплату от 250 тысяч рублей. В задачи сотрудника будет входит поиск клиентов.

В Тюмени ищут агента по продаже недвижимости в Дубаи на зарплату от 250 тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Рабочие вакансии#Работа#Авито#Тюмень#Тюменская область
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