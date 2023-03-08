Тюменцам хотят поднять плату за ЖКУ

В УК увеличение платы за ЖКУ обосновывают тем, что размер платы за жилое помещение не менялся с 2017 года. А между тем, за последние годы подорожали расходные материалы, выросли тарифы на услуги специализированных организаций, обслуживающих лифты, вентиляционные каналы и т. д.