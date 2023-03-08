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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Тюменцам хотят поднять плату за ЖКУ

8 марта 2023, 11:45
Фото: 1MI

Тюменцев извещают о новом повышении платы за ЖКУ

Жителям одного из домов на улице Полевой в принудительном порядке подняли плату за жилое помещение с 19 до 32 рублей. По словам жильцов, управляющая компания отмечает, что за повышение тарифов на обслуживание проголосовали более 70% собственников.
Сюжет
Тюмень

В УК увеличение платы за ЖКУ обосновывают тем, что размер платы за жилое помещение не менялся с 2017 года. А между тем, за последние годы подорожали расходные материалы, выросли тарифы на услуги специализированных организаций, обслуживающих лифты, вентиляционные каналы и т. д.

Размер платы на 1 квадратный метр за содержание жилого помещения установлен в размере 32 рублей. Из которых на содержание общедомового имущества приходится 27 рублей, текущий ремонт общедомового имущества — 1,2 рубля, управление многоквартирным домом — 3,8 рублей.

Жители многоэтажки возмущены и отмечают, что повышение значительно ударило по бюджету.

«Это просто наглость со стороны управляющей компании. Ни в коем случае нельзя допустить этот тариф. Из 32 рублей на текущий ремонт предусмотрено всего 1,2 рубля. А все остальные деньги -на усмотрение УК. Это грабеж чистой воды», — негодуют тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре 2022 году тарифы за жилищно-коммунальные услуги были увеличены на 9%. Повышение платы за ЖКУ не планируется в ближайшие полтора года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тарифы#Коммунальные тарифы#Управляющие компании#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
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