Тюменцам хотят поднять плату за ЖКУ

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В УК увеличение платы за ЖКУ обосновывают тем, что размер платы за жилое помещение не менялся с 2017 года. А между тем, за последние годы подорожали расходные материалы, выросли тарифы на услуги специализированных организаций, обслуживающих лифты, вентиляционные каналы и т. д.
Размер платы на 1 квадратный метр за содержание жилого помещения установлен в размере 32 рублей. Из которых на содержание общедомового имущества приходится 27 рублей, текущий ремонт общедомового имущества — 1,2 рубля, управление многоквартирным домом — 3,8 рублей.
Жители многоэтажки возмущены и отмечают, что повышение значительно ударило по бюджету.
«Это просто наглость со стороны управляющей компании. Ни в коем случае нельзя допустить этот тариф. Из 32 рублей на текущий ремонт предусмотрено всего 1,2 рубля. А все остальные деньги -на усмотрение УК. Это грабеж чистой воды», — негодуют тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре 2022 году тарифы за жилищно-коммунальные услуги были увеличены на 9%. Повышение платы за ЖКУ не планируется в ближайшие полтора года.