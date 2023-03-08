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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Тюменское правительство нашло банк, готовый предоставить кредит на 2 миллиарда рублей

8 марта 2023, 10:51
Фото: 1MI

Тюменские власти нашли банк, готовый предоставить кредит на 2 миллиарда рублей

Власти Тюменской области определились с финансовым учреждением, готовым открыть кредитную линию на 2 миллиарда рублей для покрытия дефицита бюджета. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки.
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Тюмень

Согласно документам, участие в закупке приняло три кредитных организации. Победителем стал банк, снизивший стоимость контакта на 7,5% - с 340,9 до 315,4 миллионов рублей.

Кредитная линия на сумму два миллиарда рублей будет открыта на 548 календарных дней. Доступ к получению средств – 365 дней.

Общая сумма процентов за пользование кредитом составит 315 миллионов 423 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области откроют кредитную линию на 2,75 миллиарда рублей в «Промсвязьбанке». Контракт с финансовым учреждение на оказание услуги был заключен в начале марта.

 

Тюменские власти возьмут в «оборонном» банке кредит на 2,75 миллиардов рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Закупки#Кредит#Дефицит бюджета#Тюмень#Тюменская область
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