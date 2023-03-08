Тюменское правительство нашло банк, готовый предоставить кредит на 2 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Согласно документам, участие в закупке приняло три кредитных организации. Победителем стал банк, снизивший стоимость контакта на 7,5% - с 340,9 до 315,4 миллионов рублей.
Кредитная линия на сумму два миллиарда рублей будет открыта на 548 календарных дней. Доступ к получению средств – 365 дней.
Общая сумма процентов за пользование кредитом составит 315 миллионов 423 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области откроют кредитную линию на 2,75 миллиарда рублей в «Промсвязьбанке». Контракт с финансовым учреждение на оказание услуги был заключен в начале марта.