Тюменский коттедж за 50 млн, старое здание реставрируют, продажи «Москвича» начались

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
В Тюмени продают коттедж в стиле ретрофутуризм.
На сайте объявлений по продаже недвижимости указано, что в коттедже имеются три гардеробных комнаты, кухня-гостиная, три спальни, кабинет и большая ванная.
«В детских комнатах пробковые полы. В доме газ. Водопровод и канализация центральные», — сообщается в объявлении.
На участке расположены гараж, бассейн, баня, детская площадка и беседка. По всему периметру участка установлены камеры видеонаблюдения. Дом оборудован специальной системой, благодаря которой через приложение можно открыть дверь из любой точки мира.
Здание на Семакова в Тюмени отреставрируют и откроют ресторан.
Работы начнутся в ближайшее время. Деньги на реставрацию выделит инвестор, согласно проектной документации, в здании будут заменены все его ветхие части и сохранен общий ансамбль. В перспективе здесь планируют открыть ресторан.
Здание на Семакова, 1, является объектом культурного наследия регионального значения. В 1944 году здесь находилась служебная квартира, а потом тут появился детсад.
В Тюмень прибыли первые автомобили «Москвич 3».
Представлены две комплектации автомобиля — с механической коробкой передач и с вариатором. Стоимость городского кроссовера составляет от 1 миллиона 970 тысяч рублей.
Автомобиль доступен в сервисных центрах Тюмени, Санкт-Петербурга, Москву, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Казани. В этом году «Москвич» планирует производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч — с электродвигателем.