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Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 18:55

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Тюменский коттедж за 50 млн, старое здание реставрируют, продажи «Москвича» начались

8 марта 2023, 18:55
Фото: 1MI

Старое здание реставрируют, продажи «Москвича» начались, тюменский коттедж за 50 млн

В тюменском районе Суходольский продают двухэтажный коттедж площадью 200 кв.м., выполненный в футуристическом стиле. Он оценивается в 50 миллионов рублей.

В Тюмени продают коттедж в стиле ретрофутуризм.

На сайте объявлений по продаже недвижимости указано, что в коттедже имеются три гардеробных комнаты, кухня-гостиная, три спальни, кабинет и большая ванная.

«В детских комнатах пробковые полы. В доме газ. Водопровод и канализация центральные», — сообщается в объявлении.

На участке расположены гараж, бассейн, баня, детская площадка и беседка. По всему периметру участка установлены камеры видеонаблюдения. Дом оборудован специальной системой, благодаря которой через приложение можно открыть дверь из любой точки мира.

Здание на Семакова в Тюмени отреставрируют и откроют ресторан.

Работы начнутся в ближайшее время. Деньги на реставрацию выделит инвестор, согласно проектной документации, в здании будут заменены все его ветхие части и сохранен общий ансамбль. В перспективе здесь планируют открыть ресторан.

Здание на Семакова, 1, является объектом культурного наследия регионального значения. В 1944 году здесь находилась служебная квартира, а потом тут появился детсад.

В Тюмень прибыли первые автомобили «Москвич 3».

Представлены две комплектации автомобиля — с механической коробкой передач и с вариатором. Стоимость городского кроссовера составляет от 1 миллиона 970 тысяч рублей.

Автомобиль доступен в сервисных центрах Тюмени, Санкт-Петербурга, Москву, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Казани. В этом году «Москвич» планирует производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч — с электродвигателем.

В Тюмени начались продажи кроссовера «Москвич 3»
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