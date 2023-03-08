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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Тюменские власти на протяжении 6 лет отказываются делать тротуары к ЖК «Горизонт»

8 марта 2023, 05:09
Фото: nashgorod.ru

Тюменские власти отказываются делать тротуары к ЖК «Горизонт»

Жители тюменского ЖК «Горизон» на протяжении шести лет не могут добиться от городских властей обустройства тротуаров на улице Дружбы.
Сюжет
Тюмень

При строительстве развязки дорожки для пешеходов не были предусмотрены проектом. А теперь в администрации города и управе Центрального административного округа на обращения жителей ЖК отвечают, что в городском бюджете на обустройство тротуаров нет средств.

Между тем, ежедневно по опасным тропинкам ходят пожилые люди, дети, мамы с колясками.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году начнется строительство улиц в границе Алебашевской — Дружбы — Мельникайте. На эти цели из бюджета города выделено более 360 миллионов рублей.

 

 

В границах Алебашевской, Дружбы и Мальникайте построят новую дорогу
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тротуары#Администрация Тюмени#Жалобы#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область
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