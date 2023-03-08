Тюменские власти на протяжении 6 лет отказываются делать тротуары к ЖК «Горизонт»

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
При строительстве развязки дорожки для пешеходов не были предусмотрены проектом. А теперь в администрации города и управе Центрального административного округа на обращения жителей ЖК отвечают, что в городском бюджете на обустройство тротуаров нет средств.
Между тем, ежедневно по опасным тропинкам ходят пожилые люди, дети, мамы с колясками.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году начнется строительство улиц в границе Алебашевской — Дружбы — Мельникайте. На эти цели из бюджета города выделено более 360 миллионов рублей.