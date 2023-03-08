Торговые центры и большие офисы совершенно не пользуются спросом в Тюмени

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
При этом стоимость квадратного метра недвижимости может снижаться до 34 тысяч рублей.
Один из самых дорогих объектов – первый этаж в ТЦ «Широтный». За 4 200 «квадратов» собственник хочет 500 млн рублей. В объявлении отмечается, что в здании есть арендаторы с долгосрочными контрактами. Развитая инфраструктура района, отличный трафик, 1-я линия, парковка на 150 машиномест. Доходность 12 %, окупаемость - 8,6 лет.
Уже не первый год пытаются продать 1 этаж в ТЦ «Фаворит». Помещение оценивают в 388 млн рублей (здесь 5 068 квадратных метров). Стоимость «квадрата» в здании уже 76,5 тысяч рублей.
В центральной части Тюмени на улице Володарского (недалеко находится дом с самыми дорогими квартирами) продаётся помещение свободного назначения, его площадь 2 751 кв.м. Собственник оценивает здание в 330 млн рублей.
«Центр. Административно-деловая часть города. Первая линия улицы Володарского. Витраж. Все коммуникации индивидуальные (энергоснабжение 253 кВт. прямой договор с водоканалом и теплосетями). Парковка перед зданием. Приточно-вытяжная вентиляция», - сообщается в объявлении на сайте «Авито».
На Урицкого, 5, выставлено на продажу офисное здание площадью 5 800 квадратных метров. За него хотят 330 млн рублей (стоимость квадрата уже 56,8 тысяч рублей).
В феврале выставлено на продажу даже здание на улице 8 марта (дом №1). Здесь расположен офис «Запсибкомбанка».
«Продажа части административного здания (4678,8 кв.м.) с отдельным входом с улицы, 8 этажей + цоколь + мансарда. Все помещения готовы к использованию. Отопление, электричество, водоснабжение от городских коммуникаций. Парковка на улице по периметру здания, также на цокольном этаже имеются 2 машиноместа. В шаговой доступности находятся остановка общественного транспорта, поликлиника, гостиница, фитнес центр, кофейня, кафе, отделение банка, супермаркет. Рядом находятся здание Правительства области», - отмечается в объявлении.
Самое недорогое из них реализуется на улице Ленина 78/60 (около ТЦ «Галерея Вояж»). Собственник хочет за здание в 3,8 тысячи квадратных метров 130 млн рублей (34 тысячи за «квадрат»).
По всей видимости подобная недвижимость (даже в центре Тюмени) спросом совсем не пользуется.