Торговые центры и большие офисы совершенно не пользуются спросом в Тюмени

Один из самых дорогих объектов – первый этаж в ТЦ «Широтный». За 4 200 «квадратов» собственник хочет 500 млн рублей. В объявлении отмечается, что в здании есть арендаторы с долгосрочными контрактами. Развитая инфраструктура района, отличный трафик, 1-я линия, парковка на 150 машиномест. Доходность 12 %, окупаемость - 8,6 лет.