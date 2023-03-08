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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Страдает не печень: тюменский врач рассказал о мифах воздействия алкоголя на организм

8 марта 2023, 16:25
Фото: 1MI

Тюменский врач рассказал, что алкоголь влияет не на печень, а на нервную систему

Принято считать, что от злоупотребления спиртными напитками прежде всего страдает печень. Однако это не так: в первую очередь алкоголь поражает нервную систему и головной мозг. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения.

Врач-психиатр ОКПБ Михаил Петров сообщил, что у больных нарушается координация, снижается аппетит, повышается тревожность, они становятся более агрессивными, поскольку клетки головного мозга атрофируются.

«Мозговое вещество заменяется жидкостью», — пояснил специалист.

К другим тяжелым последствиям при злоупотреблении спиртными напитками врач отнёс алкогольную полинейропатию, при которой начинается ощущение судорог в икроножных мышцах, немеют стопы, что, в конечном итоге, способно привести к полному нарушению функционирования конечностей.

Ранее «Наш город» сообщал, что продажи вина упали, а вот сидр, пуаре и другую пивоваренную продукцию теперь покупают чаще.

 

Тюменцы перешли с вина на крепкий алкоголь
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#Елена Чебоксарова#Врач#Пациенты#Больные#Алкоголь#Спиртные напитки#Этиловый спирт
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