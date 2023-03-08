Страдает не печень: тюменский врач рассказал о мифах воздействия алкоголя на организм

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Врач-психиатр ОКПБ Михаил Петров сообщил, что у больных нарушается координация, снижается аппетит, повышается тревожность, они становятся более агрессивными, поскольку клетки головного мозга атрофируются.
«Мозговое вещество заменяется жидкостью», — пояснил специалист.
К другим тяжелым последствиям при злоупотреблении спиртными напитками врач отнёс алкогольную полинейропатию, при которой начинается ощущение судорог в икроножных мышцах, немеют стопы, что, в конечном итоге, способно привести к полному нарушению функционирования конечностей.
Ранее «Наш город» сообщал, что продажи вина упали, а вот сидр, пуаре и другую пивоваренную продукцию теперь покупают чаще.