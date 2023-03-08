Страдает не печень: тюменский врач рассказал о мифах воздействия алкоголя на организм

Тюменский врач рассказал, что алкоголь влияет не на печень, а на нервную систему

Принято считать, что от злоупотребления спиртными напитками прежде всего страдает печень. Однако это не так: в первую очередь алкоголь поражает нервную систему и головной мозг. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения.

Сюжет Алкоголь