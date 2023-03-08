Posted 8 марта 2023,, 12:40
Published 8 марта 2023,, 12:40
Modified Сегодня, 02:33
Updated Сегодня, 02:33
С начала года в Тюменской области на свет появились более 2,6 тыс. малышей
Благодаря суперсервису «Рождение ребенка» оформить электронное свидетельство о рождении можно онлайн, в роддоме. Процесс занимает пару минут, а готовые документы подгружаются автоматически спустя несколько часов. Так, суперсервис помогает родителям сэкономить личное время и избавляет от сбора бумажных документов.
Как сообщают специалисты Цифровой трансформации МИАЦ, с начала года тюменцы оформили 1900 электронных свидетельств, а в минувшем году — 10932.
Мама выбрала получение электронного свидетельства по суперсервису, необходимо:
▪️ непосредственно уже в роддоме, ожидая малыша, заполнить форму согласия;
▪️заполнить заявление на регистрацию рождения в своем личном кабинете Госуслуг;
▪️далее по сервису заявление отправляется в личный кабинет отца для получения от него согласия о присвоении фамилии и имени ребенка. Отец подтверждает заявление, и оно автоматически подается в ЗАГС.
▪️Электронное медицинское свидетельство поступит и будет хранится в личном кабинете мамы на Госуслугах, и не исключает возможности получения документа в ЗАГС.
Подробная инструкция, как зарегистрировать ребенка при рождении, размещена на официальном сайте Госуслуг.