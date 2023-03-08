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Posted 8 марта 2023,, 12:40

Published 8 марта 2023,, 12:40

Modified Сегодня, 02:33

Updated Сегодня, 02:33

С начала года в Тюменской области на свет появились более 2,6 тыс. малышей

С начала года в Тюменской области на свет появились более 2,6 тыс. малышей

8 марта 2023, 12:40
Фото: 1MI
За первые два месяца 2024 года в Тюменской области на свет появилось 2696 малышей. Для 1900 из них регистрация рождения была оформлена в электронном виде. О том как работает данная электронная услуга, рассказали в региональном депздраве.

 

С начала года в Тюменской области на свет появились более 2,6 тыс. малышей

Благодаря суперсервису «Рождение ребенка» оформить электронное свидетельство о рождении можно онлайн, в роддоме. Процесс занимает пару минут, а готовые документы подгружаются автоматически спустя несколько часов. Так, суперсервис помогает родителям сэкономить личное время и избавляет от сбора бумажных документов.

Как сообщают специалисты Цифровой трансформации МИАЦ, с начала года тюменцы оформили 1900 электронных свидетельств, а в минувшем году — 10932.

Мама выбрала получение электронного свидетельства по суперсервису, необходимо:

▪️ непосредственно уже в роддоме, ожидая малыша, заполнить форму согласия;

▪️заполнить заявление на регистрацию рождения в своем личном кабинете Госуслуг;

▪️далее по сервису заявление отправляется в личный кабинет отца для получения от него согласия о присвоении фамилии и имени ребенка. Отец подтверждает заявление, и оно автоматически подается в ЗАГС.

▪️Электронное медицинское свидетельство поступит и будет хранится в личном кабинете мамы на Госуслугах, и не исключает возможности получения документа в ЗАГС.

Подробная инструкция, как зарегистрировать ребенка при рождении, размещена на официальном сайте Госуслуг.

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