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Полпред президента в УрФО поздравил тюменок с 8 марта

8 марта 2023, 05:51
Фото: Департамент общественных связей Тюменской области
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жительниц Тюменской области и всего УрФО с 8 марта.

Полпред президента поблагодарил представительниц прекрасного пола за вклад в развитие и будущее регионов, преданность родной земле и активную жизненную позицию.

«Вы и только вы, дорогие наши женщины, делаете мир вокруг лучше и добрее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения, добрые дела и поступки. Наполняете нашу жизнь смыслом и светом. Вы всегда рядом с нами — и в трудную минуту, и в минуты радости. Ваша любовь и забота делают нас сильнее, дают уверенность в своих силах», — отметил он.

Якушев пожелал жительницам Тюменской области и всего Уральского федерального округа солнечного настроения, здоровья и счастья.

«Позвольте выразить вам всем свое искреннее восхищение! Оставайтесь такими же прекрасными, обаятельными и любимыми», — добавил полпред президента.
#Вера Романескул#Общество#Новости#Тюменская область
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