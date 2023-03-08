Полпред президента в УрФО поздравил тюменок с 8 марта

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Полпред президента поблагодарил представительниц прекрасного пола за вклад в развитие и будущее регионов, преданность родной земле и активную жизненную позицию.
«Вы и только вы, дорогие наши женщины, делаете мир вокруг лучше и добрее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения, добрые дела и поступки. Наполняете нашу жизнь смыслом и светом. Вы всегда рядом с нами — и в трудную минуту, и в минуты радости. Ваша любовь и забота делают нас сильнее, дают уверенность в своих силах», — отметил он.
Якушев пожелал жительницам Тюменской области и всего Уральского федерального округа солнечного настроения, здоровья и счастья.
«Позвольте выразить вам всем свое искреннее восхищение! Оставайтесь такими же прекрасными, обаятельными и любимыми», — добавил полпред президента.