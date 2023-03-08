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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 10:53

Отцу тюменца, погибшего в СВО, пришлось в суде доказывать право на получение льгот

8 марта 2023, 08:28
Фото: 1MI

Отцу тюменца, погибшего на Донбассе, пришлось в суде доказывать право на льготы

Отцу тюменца, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, пришлось в суде доказывать факт проживания на территории Тюменской области для получения положенных по закону льгот.
Сюжет
Тюмень

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, в суд Анатолий Д. обратился в 2022 году, после смерти сына на Донбассе в сентябре. Установление факта постоянного проживания на территории Тюменской области было необходимо для получения мер социальной поддержки.

«Представители заявителя, действовавшие на основании доверенности, заявленные требования поддержали в полном объеме. Анатолий Д. длительное время проживал и проживает на территории Тюменской области, в частности проживал в селе Тюнево, поселке Карагандинский, Нижнетавдинского района, что подтверждается документами, приложенными к исковому заявлению», — сообщили в суде.

На основании представленных документов Нижнетавдинский суд установил, что Анатолий Д. период с 1992 года по настоящее время проживает постоянно на территории Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе похоронили погибшего на Донбассе добровольца Андрея Боровых. Он принимал участие в СВО с октября 2022 года.

На Донбассе погиб доброволец из Абатского района
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменцы#Льготы#Ежемесячное пособие#Тюмень#Суд#Тюменская область
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