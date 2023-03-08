Отцу тюменца, погибшего в СВО, пришлось в суде доказывать право на получение льгот

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, в суд Анатолий Д. обратился в 2022 году, после смерти сына на Донбассе в сентябре. Установление факта постоянного проживания на территории Тюменской области было необходимо для получения мер социальной поддержки.
«Представители заявителя, действовавшие на основании доверенности, заявленные требования поддержали в полном объеме. Анатолий Д. длительное время проживал и проживает на территории Тюменской области, в частности проживал в селе Тюнево, поселке Карагандинский, Нижнетавдинского района, что подтверждается документами, приложенными к исковому заявлению», — сообщили в суде.
На основании представленных документов Нижнетавдинский суд установил, что Анатолий Д. период с 1992 года по настоящее время проживает постоянно на территории Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе похоронили погибшего на Донбассе добровольца Андрея Боровых. Он принимал участие в СВО с октября 2022 года.