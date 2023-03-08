Отцу тюменца, погибшего в СВО, пришлось в суде доказывать право на получение льгот

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, в суд Анатолий Д. обратился в 2022 году, после смерти сына на Донбассе в сентябре. Установление факта постоянного проживания на территории Тюменской области было необходимо для получения мер социальной поддержки.