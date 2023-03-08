«Куча снега лежит уже две недели»: тюменец просит убрать территорию возле детсада

В комментариях подписчики рассказали, что в районе Звёздного городка и по улице Широтной, 129, всегда чисто, техника работает ежедневно. Другие тюменцы, напротив. ответили, что сейчас в любом дворе так, потому что снег идёт каждый день и дорожные службы не успевают очистить все территории города.