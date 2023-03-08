«Куча снега лежит уже две недели»: тюменец просит убрать территорию возле детсада

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 21:19
Updated Сегодня, 21:19
«Детей в садик привозят с разных районов города, а автомобиль негде припарковать. Родителям приходится ставить машину (на время передачи ребёнка в д/с) вдоль жилых домов или около мусорных баков, а порой, при отсутствии мест, перекрывают проезд, разъезд двух автомобилей на данном участке затруднён», — пожаловался местный житель.
В комментариях подписчики рассказали, что в районе Звёздного городка и по улице Широтной, 129, всегда чисто, техника работает ежедневно. Другие тюменцы, напротив. ответили, что сейчас в любом дворе так, потому что снег идёт каждый день и дорожные службы не успевают очистить все территории города.
Напомним, что недавно местные жители жаловались на огромные сугробы в сквере «Берёзовая роща» (Александра Логунова, 3в), которые в горадминистрации обещали убрать до 8 марта.
Ранее «Наш город» сообщал, что с тюменских улиц вывезли более 27 тысяч кубометров снега и в первую очередь очищали территории у детских садов, школ и больниц.