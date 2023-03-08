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Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 21:19

Updated Сегодня, 21:19

«Куча снега лежит уже две недели»: тюменец просит убрать территорию возле детсада

8 марта 2023, 17:39
Фото: Виктор Савин / ЧС Тюмень

Тюменец жалуется на складирование снега в районе Солнечного рынка возле детского сада

Уже две недели сваленный после уборки снег лежит на парковке возле МАДОУ д/с №158 по адресу Александра Логунова, 8. Сообщение об этом появилось в паблике «ЧС Тюмень».
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Снег
«Детей в садик привозят с разных районов города, а автомобиль негде припарковать. Родителям приходится ставить машину (на время передачи ребёнка в д/с) вдоль жилых домов или около мусорных баков, а порой, при отсутствии мест, перекрывают проезд, разъезд двух автомобилей на данном участке затруднён», — пожаловался местный житель.

В комментариях подписчики рассказали, что в районе Звёздного городка и по улице Широтной, 129, всегда чисто, техника работает ежедневно. Другие тюменцы, напротив.  ответили, что сейчас в любом дворе так, потому что снег идёт каждый день и дорожные службы не успевают очистить все территории города.

Напомним, что недавно местные жители жаловались на огромные сугробы в сквере «Берёзовая роща» (Александра Логунова, 3в), которые в горадминистрации обещали убрать до 8 марта.

Ранее «Наш город» сообщал, что с тюменских улиц вывезли более 27 тысяч кубометров снега и в первую очередь очищали территории у детских садов, школ и больниц.

Спецтехника вывезла с тюменских улиц 27 тысяч кубометров снега
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#Елена Чебоксарова#Тюменская область#Общество#Тюменцы#Жалобы#Осадки#Снег#Уборка снега#Уборка улиц#Уборка#Детский сад#Дети
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