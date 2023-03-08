«Как там наши?»: Александр Моор рассказал, о чем его спросили близкие солдат

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
«Как там наши?» — первый вопрос, который задали родные мобилизованных тюменцев», — рассказал губернатор.
Губернатор ответил, что он недавно побывал в ЛНР и может заверить: проблем со снабжением нет, все вопросы решаются оперативно.
Также на встрече Моор обсудил вопросы соцподдержки. Так, глава Тюменской области отметил, что в нашем регионе более 2000 учащихся получают горячее питание в образовательных учреждениях, а дети мобилизованных имеют возможность бесплатно посещать кружки и дополнительные занятия.
Также власти стремятся поддерживать близких военнослужащих: для этого работают социальные гостиные, при этом тюменцы могут позвонить по горячей линии и попросить помощи у государства в любой момент.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ищут токарей-универсалов для работы вахтовым методом, которым обещают бронь от частичной мобилизации.