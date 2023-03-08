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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

«Как там наши?»: Александр Моор рассказал, о чем его спросили близкие солдат

8 марта 2023, 14:42
Фото: Информационный центр правительствпТюменской области

Александр Моор обсудил меры поддержки бойцов с их семьями накануне 8 марта

В честь праздника 8 марта глава региона Александр Моор встретился с семьями мобилизованных. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.
Сюжет
Воины

 

«Как там наши?» — первый вопрос, который задали родные мобилизованных тюменцев», — рассказал губернатор.

Губернатор ответил, что он недавно побывал в ЛНР и может заверить: проблем со снабжением нет, все вопросы решаются оперативно.

Также на встрече Моор обсудил вопросы соцподдержки. Так, глава Тюменской области отметил, что в нашем регионе более 2000 учащихся получают горячее питание в образовательных учреждениях, а дети мобилизованных имеют возможность бесплатно посещать кружки и дополнительные занятия.

Также власти стремятся поддерживать близких военнослужащих: для этого работают социальные гостиные, при этом тюменцы могут позвонить по горячей линии и попросить помощи у государства в любой момент.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ищут токарей-универсалов для работы вахтовым методом, которым обещают бронь от частичной мобилизации.

 

С бронью от мобилизации: в Тюмени ищут токаря-универсала
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#Елена Чебоксарова#Мобилизации#Частичная мобилизация#Воины#Бойцы#Солдаты#Александр Моор#Губернатор#Тюмень#Тюменская область
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