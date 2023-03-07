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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

ВВП России обещают спад в 2023 году на 1,15%

Сегодня, 08:48
Российские экономисты считают, что по итогам текущего года российский ВВП снизится на 1,15%.

Как передают “Известия”, такой прогноз выше ожиданий агентства Moody's, которое прогнозирует спад ВВП РФ на три процента, но ниже цифр МВФ, который ожидает +0,3%.

Росту экономики поспособствуют предприятия ВПК, металлургической и аграрной промышленности. Однако ввиду сокращения нефтегазовых доходов из-за санкций в положительную плоскость выйти не получится, считают эксперты.

В Минэкономразвития полагают, что стимулами для роста должны стать внутренний спрос и развитие предпринимательской инициативы.

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