В Тюменской области выставлен на продажу молочный завод

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В опубликованном на сайте Авито объявлении указано, что завод работал в период с 2009 по 2018 годы. Номинальная мощность переработки составляла 6 тысяч килограммов сырого молока в сутки.
«Имеется два производственных здания с технологическим оборудованием, земельные участки, электроподстанция, скважина, выгребная канализация, отопление газовыми котлами, территория огорожена. Предприятие обладает всем необходимым технологическим оборудованием, которое позволяет выпускать такую продукцию как: плавленый сыр, йогурт, творожная паста, сливочное масло, биокефир, сметана, творог», — указано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью выставлена на продажу за 5 миллионов рублей база отдыха. Объект расположен в деревне Турнаево.