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Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

В Тюменской области выставлен на продажу молочный завод

7 марта 2023, 05:05
Фото: Авито

Под Тюменью продают молочный завод за 24 миллиона рублей

В Тюменской области на продажу за 24 миллиона рублей выставлен завод по переработке молока. Предприятие расположено в 50 километрах от Тюмени.
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Тюмень

В опубликованном на сайте Авито объявлении указано, что завод работал в период с 2009 по 2018 годы. Номинальная мощность переработки составляла 6 тысяч килограммов сырого молока в сутки.

«Имеется два производственных здания с технологическим оборудованием, земельные участки, электроподстанция, скважина, выгребная канализация, отопление газовыми котлами, территория огорожена. Предприятие обладает всем необходимым технологическим оборудованием, которое позволяет выпускать такую продукцию как: плавленый сыр, йогурт, творожная паста, сливочное масло, биокефир, сметана, творог», — указано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью выставлена на продажу за 5 миллионов рублей база отдыха. Объект расположен в деревне Турнаево.

В тюменской деревне продают базу отдыха по цене однокомнатной квартиры
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продажа#Покупка-продажа#Авито#Молочная продукция#Производство#Завод#Тюмень#Тюменская область
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